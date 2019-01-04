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「蔡英文不選對大家都好」　沈富雄：賴清德去登記就對了！

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▲▼蔡英文賴清德合成圖。（圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

▲蔡英文賴清德合成圖。（圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、中研院前院長李遠哲、長老教會高俊明牧師，4位深綠大老發表公開信，要求總統蔡英文放棄連任，前立委沈富雄在臉書表示贊同「小英不選，對大家都好」，更呼籲行政院長賴清德去登記。

沈富雄表示，他也不贊成蔡英文總統參選連任，不過理由與獨派四大老不同，第一，給民進黨留一點元氣；第二，民進黨下次的國會席次可以掉少一點，第三，國民黨可以避免因狂勝而囂張，第四，柯文哲會再思考而避免冒進，第五，對岸會對台灣的民主制度存一點敬意。

沈富雄表示，做法很簡單，只要新主席啟動黨內總統初選的機制時，「賴清德去登記就對了」，如果賴「知其不可為」而不為，那就不能怪小英了。

▼沈富雄認為，蔡英文不選對大家都好。（圖／翻攝沈富雄臉書）

▲▼沈富雄認為，蔡英文不選對大家都好。（圖／翻攝沈富雄臉書）

事實上，沈富雄3日已經在節目上表示，未來民進黨如果啟動總統初選登記，賴清德應該去登記，大老心目中不是賴清德就是郭倍宏，但是他們更傾向賴，因為他對民進黨比較好，應該義不容辭、效法先烈的精神，但現在大家都變現實了，都是明知不可為而不為，那就沒有話講，「如果賴去登記，我保證他一定贏蔡英文。」

只是，所有的關鍵還是在於賴清德登不登記，沈富雄指出，賴如果不去也不能怪誰，「難道要怪小英嗎？」而且他也不懂大老們到底在急什麼，畢竟這封公開信如果站在賴的立場來看，反而是不好的，「這就是他們不聰明的地方，你要促成這件事情，你就要低調。」
 

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關鍵字：蔡英文,賴清德,2020總統,柯文哲

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