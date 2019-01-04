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九龍江死豬漂到金門　賴清德：大陸應通報「別顧面子」

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▲▼金門小坵嶼海漂死豬。（圖／地方中心翻攝）

▲金門小坵嶼海漂死豬。（圖／地方中心翻攝）

政治中心／綜合報導

金門漂流死豬確定感染非洲豬瘟，今早又發現漂流豬屍，初步判斷死豬是由大陸九龍江漂到金門，對此，行政院長賴清德質疑大陸沒有據實通報，「這不是面子問題」，呼籲大陸不要隱匿疫情。

農委會4日召開「非洲豬瘟中央災害應變中心第2次跨部會聯繫工作會報」，賴清德表示，小坵嶼發現的死豬尚未檢驗，不確定是否為陽性，賴清德表示，可以看出大陸非常豬瘟疫情已經相當嚴重，但是防疫管理並不恰當，才讓病死豬流竄到金門。

賴清德指出，更令人擔憂的是，防檢局判斷的死豬是從大陸九龍江漂流到金門，但是該地卻不在大陸向OIE通報的疫區中，表示大陸沒有據實通報，台灣極有可能受到影響。

▲▼行政院賴清德非洲豬瘟中央災變中心第二次會議 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院賴清德出席非洲豬瘟中央災變中心第二次會議 。（圖／記者屠惠剛攝）

賴清德強調，這是大陸的責任，「不是面子問題」，呼籲大陸開誠佈公地根據國際規範公開疫情，讓國際社會協助面對非洲豬瘟，如此才能降低疫情的衝擊。

賴清德也點名9個尚未成立應變中心的縣市，包括新北市、高雄市、台東縣、花蓮縣、基隆市、新竹市、嘉義市、連江縣、澎湖縣，要求今天下班前要全部成立完成，並訂定演習時間及內容。

去年12月31日在金門海邊發現的漂流死豬，3日確定為非洲豬瘟病毒，農委會表示，金門68個養豬場，1萬1千頭豬都要做檢疫，同時也規定，不論生肉或熟肉，14天內暫停輸入台灣本島，如違規攜帶最高將重罰100萬元，同時提高防疫規格。

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關鍵字：九龍江,賴清德,非洲豬瘟,大陸,隱匿疫情

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