雲豹甲車被爆引擎漏油 　國防部：已改善17項缺失

▲雲豹八輪甲車。（圖／ETtoday資料照，下同）

政治中心／綜合報導

「雲豹八輪甲車」去年底才全數完成解繳，象徵國軍推動國防自主的新里程。不過，如今卻爆出將正式量產的雲豹甲車有21項重大缺失，甚至連引擎組件都會漏油，零件無處更換只能繼續使用，對此，軍備局表示，他們發現八輪甲車17項缺失，均已改善。

根據《蘋果日報》報導，由國人自製的雲豹八輪甲車不僅引擎組件漏油，還有電力不足等共21項品質性能的缺失，甚至因為中興電工違反契約規定進口低價的大陸製綜合液壓泵，導致零件無法互換，數天下來只能跑幾公里熱機，比已經服役40年的M60A3戰車還要少。

國防部軍備局回應，八輪甲車生產部署後，經部隊逐年演訓驗證，發現17項缺失，均已由生製中心全數完成改善，可靠度符合作戰需求；另各批生產之車型，構型一致，「零附件互換無虞。」

軍備局強調，八輪甲車引擎壽命78萬公里，每兩週依操作手冊至少行駛5公里，經陸軍每年戰演訓驗證，100至107年間無引擎損壞紀錄，妥善率高於部頒標準，亦從未接獲部隊反映「引擎組件漏油及電力不足」等問題。

國防部指出，中興電工停權一年，係因廠商違反契約涉嫌給付介紹費，與品質無涉，另疑似違反商業會計法及使用大陸製品等情，刻由臺中地方法院審理中，將依判決結果適法處置。