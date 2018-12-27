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收教召令就買機票？國防部：年初公告名單　年內出國不核予免召

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▲▼入出國自動查驗通關系統e-Gate,自動通關,出入境,出國,桃園機場。（圖／記者季相儒攝）

▲國防部表示，未來將在年初公布教召日程，若在公告後才安排出國觀光，就不核予免除召集。（示意圖，非當事人／記者季相儒攝）

政治中心／台北報導

男生服完兵役後，最怕碰上教育召集，不少人只要收到「教召令」，就會假裝沒有收到，立刻買機票飛出國。為提昇教育召集報到率，國防部27日表示，未來將在年初就公布教召日程，若在「公告教召日程後」才排定出國觀光行程，就不核予免除召集。

國防部27日舉辦臨時記者會，發表教育召集期間出國的「管制」作法。國防部表示，因為教召期間出國人數逐年攀升，在2016年修正「免召基準」，第五款規定「接獲召集令後」不核准出國免召，且出國免召人員，將納為次年優先召集對象；修法後2年出國免召比例有所下降，但卻在2018年又攀升回來，顯然現行作法已經無法達到防杜規避召集目標。

國防部提到，為落實兵役公平性，已於2018年12月18日再次修正「免召基準」，配合「後備軍人網路服務臺」的「召集資訊查詢」於年初即公告教育召集日程，修正為「公告召集日程後」，若排定出國（境）觀光旅遊行程，將不核予免除召集。

國防部說，同時為使後備軍人充分瞭解出國免召規定，自2019年起，將分別於「動員召集預告書」及「教育召集令」隨函寄發之「向應召員說明書」宣導，凡未申請免召逕行出國、駁回免召仍出國、或以出國觀光避免召集者，於查明確有避免召集意圖時，將依法追究刑責。

此外，國防部也透過行政院官網預告，修訂「召集規則部分條文修正草案」，會透過網路資訊系統、手機、電子郵件、社群軟體等多元通知方式。這代表後備指揮部除了傳統透過信件的方式通知外，也可以透過臉書、Line、手機、電子郵件等方式送達教召令；而且據指出，如果Line「已讀不回」，也可以被視為送達教召令。

ET快訊
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關鍵字：教召,國防部,教育召集

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