【瑪法達談星】十二星座01.02~01.08運勢　新月許願魔力強...快列清單

【瑪法達談星】十二星座01.02~01.08運勢 新月許願魔力強

新年度展開新頁，寒意漸增，時序進入小雪的本週，回歸工作將立即迎來開年第一個星象大事件──「魔羯日食（新月）」。原本被視為重大壓力點的日食，因為與大大小小的吉兆沖淡魔羯的壓抑色彩，衝擊效應是正大於負。吉星金星轉進射手座，也為「射手年」帶來更多的樂觀希望。總之，是一段希望與沮喪拉鋸的勵志期。

重大星象事件有：1月2日的非常訊號──「太陽／厄星土星合相」（7年一次，助攻事業，卻是情感的挫折期）；1月4日的一級吉訊──「水星／天王星三合」「太陽／海王星六合」水星入魔羯座；1月5日的「魔羯座日食」（新月）登場；1月7日的金星入射手座；與1月8日一級警訊──「水星／戰星火星角衝」（戰爭危機點）。

值得注意的是，「魔羯日食」的新月許願魔力。日月食與新月、滿月往往被星象家視為立志許願的神奇時刻。元月日食是一個新月，許願效力達半年更是一般新月許願的數倍。錯過跨年許願，這是一個極難得的二次機會。年度計畫與目標記得條列清單具體寫下，在日食數小時期間鄭重冥想默禱，實現率將大為提高。

財經方面，假期休市、中美貿易戰微幅降溫的本週期，財星轉進射手座（國際關係、地緣政治），且魔羯座效應（收斂、拉回）頗強，星象顯示，全球財經將在冷熱兩種極端氛圍中憂慮擺盪。在元月中旬財報季前仍多大型風險。投資人宜注意保守分散。

就個別星座而言，星象開年以「魔羯日食」與超級吉兆盛大登場的本週，作為具有為年度定調象徵意義的第一週，堪稱隱憂中的振奮。幸運星仍穩站主流。當運榜首當屬守護星與金星都落在成就宮，事業獲得機緣與資源雙料加持的雙魚座。在變動時局手握更大決策與發言權，是新年度最有趨吉避凶力的上進星。

氣勢居次的是運勢衝上前段班的魔羯座。作為指標性人物，事業擁有許多超強助力，儘管仍有若干未完待修的學分；蟬聯第二週運勢第三的是獅子座。風光背後雖然不無小小爭議，但明星般的聚焦力與贏家氣勢的確是甚少人能及。

愛情：★★★☆ 金錢：★★★★☆ 事業運：★★★★☆

（★★★★★為滿分，☆為0.5分）

星座排行

雙魚座：青雲直上、一呼百應、水到渠成，氣勢最旺。

摩羯座：以逸待勞、異軍突起、獨樹一格，突破最多。

獅子座：大撞大鳴、以少搏大、情有所歸，收穫最豐。

射手座：稱心如意、一路順風、財高八斗，好事最多。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（01.02~01.08）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

井然有序，舉重若輕。頗受「魔羯座日食」（新月）效應衝擊的這段日子，某夥伴關係將出現重大質變，脆弱關係將通不過測試，走上分道揚鑣；心意契合的良性關係則有更上層樓之兆。事業將以按部就班、克盡職守作為起始式。不好高騖遠，也無曠世巨作，假後馬上進入工作模式，做出成績。健康無價。有獎上門。愛情是一種綿綿繫念。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

金玉滿堂，快意當前。吉星轉進財富宮的這段期間，招財好運從年底跨年到年初。新年新頁最大亮點來自財富，各種物質層面的滿足。有關消費、理財或投資相關的財務好消息即將傳來，對經濟現狀很有提升。事業扮演團隊MVP要角，多功能的專業貢獻也讓身價節節攀升。開發新通路、新路線有眉目。利輕旅行。愛情是一種幸福慣性。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

心想事成，備受寵眷。金星進駐事業宮的這段期間，邁入為期近月的年度生涯發達期。原本即以事業成就為年度幸運主題，上述星象更顯示，本週身兼年度事業發跡的最幸運週，也是事業最幸運月的開始，更是事業年高峰的亮點之一。新年開工事業即火速站上制高點，學業突飛猛進、工作駕馭自如，還可能有創業開張、獲獎表揚或榮任要職之喜，榮景可期。幸運的是，有志同道合的夥伴彼此鼓舞激勵，攜手達成共同目標的勝率很高。樂觀正向帶來良性循環。理財勝多賠少。愛情是幸福著彼此的幸福。

金牛座、處女座、魔羯座，本週（01.02~01.08）土象星座運勢。

♉ 金牛座（4月20日至5月20日）

價值再現，不虛此行。壓力造就幸運的這段期間，新年返回工作立即面對種種壓力，卻也在經歷痛苦的過程得到不少外部的助力與祝福。痛苦磨練換來甜美收穫，付出的代價，完全值得。事業團隊最難的意見整合與默契形成，終於排除障礙、達成協議。還有來自國外或高層的關鍵助力。先苦後甘、損失扳回。財運佳。愛情是一種親密靠近。

♍ 處女座（8月23日至9月22日）

穩中求變，騎虎難下。有順風也有逆風的這段期間，驚險低空掠過、膠著仍待解套。所幸生活重拾重心、確立座標，各式目標的輕重緩急、本末先後也都一一釐清。核心版圖逐漸收復失土。事業轉入表現期，渴望藉著新年度重振旗鼓一展身手，若干標竿計畫、心血力作即將出爐。情緒管理有改善空間。財運震盪起伏。愛情是在心上扎根的小苗。

♑ 魔羯座（12月22日至1月19日）

開春見喜，後發先至。守護星與太陽呈合相吉兆的這段日子，某突破現狀的特殊機緣即將上門，切記牢牢把握。事業按下啟動鍵，隨之而來的是加速成長大爆發。瓶頸、障礙迎刃而解。慶幸的是，這也是一段調整事業與身心體質，開發新市場、新潛力，並獲得正面迴響的觸角開拓期。錢運漸入佳境，有豐厚紅包入帳。愛情是另種幸福跨界。

牡羊座、獅子座、射手座，本週（01.02~01.08）火象星座運勢。

♈ 牡羊座（3月21日至4月19日）

鳴槍起跑，先發制人。一開年事業即以紅盤開出的這段日子，即戰力可圈可點。拜兩年僅得一見的機緣之賜，職、考場新春得意，名列前茅、金榜題名、問鼎寶座、執掌要津、事業登頂、國外發展或實現壯志等功利目標如願以償的機率頗高。氣勢、目標與實踐力為勝利鐵三角。注意言語、交通。利業績收入、獎金進帳。愛情是青春的容顏。

♌ 獅子座（7月23日至8月22日）

開張大吉，捷足先登。守護星與成功星呈一年度合相的這段期間，吉兆連連。即使身處詭譎環境，也能化險為夷、全身而退；遑論情勢順利時，更能加倍發揮手中籌碼，是衝刺力最強，防守力也最強的風雲人物。勇於展現自我，又幸運擁有絕佳舞台與表現機會，在情感、金錢與事業都活出淋漓盡致的精彩人生，絲毫不留白。新年出馬即帶著耀眼成績揭開序幕。有機會一夕爆紅，壟斷所有注目。有賭徒的瘋狂、銀行家的謹慎與藝術家的想像力。選擇精算後的豪賭。財運旺。愛情是繽紛的調色盤。

♐ 射手座（11月22日至12月21日）

雙喜臨門，游刃有餘。事業星轉進財富宮且本命宮喜迎幸運星進駐的這段日子，金星、歲星兩大吉星合力加持，享有天時地利人和等優勢，特別是在資源取得與各式外部奧援上重新灌入活水，可以更無後顧之憂地一圓事業大夢，而不必太擔心柴米油鹽的現實限制。事業吸金力轉強，合作邀約不斷，近期將有喜訊傳來。愛情是服膺心的召喚。

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（01.02~01.08）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

喜憂參半，神來一筆。守護星與戰星角衝的這段日子，情緒管理與理智判斷有進步空間，忌躁進莽撞、過度放縱直覺。夥伴關係是生活主軸，合作是成功關鍵字。切記孤掌難鳴、獨木難以成舟。從對立面思考，妥協折衷是必要之惡。所幸有驚喜上門，緩和部分人際尷尬或危機。某事業合作協商敲定在望。大小禮不少。愛情是天涯明月互許。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

順時應變，平安是福。計畫險些趕不上變化的這段日子，開春即將遭遇一連串緊急任務得火速處理。所幸應變判斷與行動彈性都堪以應付，當機立斷、對症下藥，反能從情勢變化掌握有利風向。眼觀四方、耳聽八面的全方位敏感度，是事業排難解憂、穩居一方的關鍵。廣度優先於深度考量。考運旅運佳。紅包在望。愛情是暢飲春光。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

廣結群雄，諸事順遂。守護星恢復正行且與水星呈吉兆的這段日子，近半年來常得分心應付的扯後腿現象銳減，取而代之的是得心應手的順遂感。「人氣指數」衝高，人際互動活躍，群組號召力轉強，並成為承擔領導或管理最大壓力的靈魂人物。事業主打組織戰，以集團力取勝，數大便是美，人多好辦事。財運走揚。愛情是寒冬的暖暖包。