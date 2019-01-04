「免洗筷」專任教師達2100人！　全國私校工會公布TOP10

▲大專院校聘用專案教師比例高，產生剝削的「免洗筷」文化。 （圖／翻攝自台灣高等教育產業工會）

生活中心／綜合報導

面對少子化、老齡化雙衝擊的台灣，高教倒閉風潮日日進逼，許多大專院校改聘「編制外專任教師」，全國私校工會更直接公布比例最高排行榜。工會理事長尤榮輝表示，編制外教師的人數比例越低，代表教師流動率越低，辦學品質越高，學生和家長有必要知道，作為選校的參考，以免誤觸雷區。

依教育部公告的最新資訊顯示，107學年度各私立大專總計聘任約2100名專案教師，排名前10名的學校以台灣觀光學院的82.61％最高，其次依序是中信金融學院（65.96％）、和春技術學院（49.37％）、崇右科大（41.24％）、稻江管理學院（33.93％）、大漢技術學院（32.14％）、明道大學（30.4％）、新生護專（29.41％）、崇仁醫專（25.25％）、樹人醫專（24.16％）。

尤榮輝說明，大學教師分兩種，一種是「教師法」規範的「編制內專任教師」，另外一種是不屬於「教師法」定義的「編制外專任教師」，前者參加公保、後者參加勞保，在《教師法》規範、少子化衝擊之下，被硬生生分成兩群。

▲107學年度私立大專院校編制外教師比例TOP30。（圖／全國私校工會整理）

在《教師法》嚴格的規定之下，尤榮輝指出，除非老師犯了嚴重錯誤，否則學校根本沒有辦法不續聘老師，教育部就發明了不受《教師法》保障的「編制外專任教師」或稱作「專案教師」，使學校在人力調配上很有彈性。

在彈性調整的背後，卻是用老師的辛酸所換來的。尤榮輝解釋，當缺師資時就多聘「專案教師」，師資過剩或榨乾了專業價值時，就可不予續聘，大學就產生了一種血汗、「用完即丟」的「免洗筷」專案教師，工作比一般專任老師多，但薪水不及專任教師，聘約到了可能就沒工作了，實已違反憲法平等權的意旨，也是一種歧視。

全國私校工會認為，私立學校弊端根源於資訊不夠公開透明、校園缺乏民主、內外控機制廢弛，教育部公告大學專案教師的人數和比例等相關資訊是正確的，但教育部去年答應公告的「專案教師之薪資待遇」，以及保障專案教師工作權的配套措施和辦法仍付之闕如，呼籲教育部加快腳步，盡速終結「用完即丟的免洗筷」血汗專案教師現象，還給2千多名專案教師一個公平、有尊嚴的工作環境，相對也才能確保學生的受教品質。

▲全國私校工會呼籲民眾小心填志願時誤入雷區。（資料照／記者翁嫆琄攝）