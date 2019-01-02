台清交都輸給它！中原大學註冊率全台第一　校長爆靠這秘訣稱霸

▲中原大學土木系學生用50根冰棒棍搭建出可乘載高達96公斤重量的木橋，勇奪全國「抗震盃」冠軍。（圖／中原大學提供）

記者崔至雲／台北報導

教育部日前公布107學年度全國大專校院註冊率，中原大學註冊率為99.37%是公私立綜合大學的大學部註冊率第一名。中原大學張光正校長自豪地說，中原大學以培養具備專業知識、品格涵養和生命智慧的知識份子為目標，並已將「全人教育」的核心價值轉換成核心競爭力。



中原大學指出，除了註冊率拿下全國第一外，中原大學也連續五年榮獲世界大學排名中心(CWUR)台灣私立綜合大學第一名，連續二年榮獲1111人力銀行「企業雇主最愛大學」私立大學第一名，在104人力銀行公布的台灣大專校院畢業生就業率也獲得私立綜合大學第一名，獲得社會各界肯定。

▲中原大學註冊率、企業最愛全國第一，全人教育深獲認同。（左二為校長張光正）（圖／中原大學提供）

為提升學子國際移動能力及國際競爭力，中原大學提供全英語授課並與海外名校合作雙聯課程，遍布全球的姐妹校超過337間，106學年度國際移動學生達1036人。張光正表示，中原大學秉持「全人教育、產學鏈結、學用合一、邁向國際」之人才培育理念推動教育與產學合作，讓學生在校期間即有機會進入知名企業磨練所學。



在全球高等教育界競爭激烈的環境與考驗下，中原大學不畏「少子化」的衝擊，逆勢成長。張光正表示，他感到最欣慰的是在「全人教育」的薰陶下，中原學生、校友擁有踏實的工作態度並重視團隊合作，在業界獲得好評；未來，中原大學將持續培育兼具品格、專業、創意、國際觀的新世代人才，為國家社會及全球高等教育盡一份心力。

▲中原大學商設系學生團隊以《昆蟲印刷指南》榮獲2018「金點概念設計獎」年度最佳設計獎。（圖／中原大學提供）