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日本農業小鎮「給你錢生孩子」　只有6000人卻創造奇蹟生育率

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▲▼日本小孩與老人 。（圖／取自免費圖庫pixabay） 

▲日本生育率嚴重下滑 。圖為示意圖。（圖／取自pixabay）

記者丁維瑀／綜合外電報導

日本一對夫婦Katsunori與Kaori Osaka原本住在名古屋，兩人生下第一個孩子時，還擠在狹窄的小公寓內，他們試圖在城市撫養孩子，卻發現開銷太過龐大，托兒服務又太少。最後，他們搬到岡山縣的奈義町（Nagi），當地政府還提供育兒補助，試圖提高下降的出生率。

CNN報導，Katsunori表示，「當人們處在20到30多歲之間，他們真的無法在城市負擔更大的空間。我們知道，如果想要有更多的孩子，就無法在那裡（城市）做到。」

這對夫婦後來搬到奈義町；此區位於日本南部，過往發展農業，人口約6000人，街道看起來較冷清，與名古屋繁華的氛圍截然不同。重要的是， 奈義町給予補貼，協助不少生下孩子的家庭。

在奈義町的夫妻若生下第1個孩子，可以獲得10萬日圓（約台幣2.7萬元）；第2個孩子，則獲得15萬日圓（約台幣4萬元）；如果來到第5胎，最多能領取40萬日圓（約台幣11萬元）。

自從2004年開始，奈義町政府就提高各種津貼，試圖提高當地的生育率，並應對人口老化的問題；內容包括補貼住房、免費接種疫苗、教育津貼以及減少托兒所的費用等。

這些政策似乎在發揮作用。在2005到2014年間，奈義町的生育率從1.4增加到2.8倍，隨後，總生育率略微下降到2.39，但仍高於全國的平均水平1.46。相較於東京擁有900多萬的人口，生育率卻是全國最低，只有1.17。

東京明治大學經濟學教授加藤（Hirokazu Kato）認為，一些傳統政策使得大家難以平衡工作與家庭生活，而生育率會下降，除了國內缺乏兒童照顧服務，也被職業需求、晚婚或不婚等因素影響。他補充，另一個關鍵則是許多家庭住在昂貴的小公寓中，這樣的情況還要養孩子太困難了。

來到奈義町，這裡以和牛聞名，還有一些小型製造中心，生活仍相當符合傳統，當地的情侶會在20歲左右結婚，接著很快進入家庭生活。至於搬來這邊的女性，雖然知道並不會找到太高薪的工作，但珍惜這裡重視工作與家庭互相平衡的態度。

漫長的通勤、大量的工作在奈義町都不是問題。30多歲的母親Kozue Kobayashi從岡山市搬到奈義町，她在照顧孩子方面得到很多幫助，「這比待在家裡，感到孤獨與不堪重負還好。如果我留在岡山市，就無法獲得這種服務。」

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關鍵字：日本,少子化,生育率,日韓要聞

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