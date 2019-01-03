WTO成員國擬禁止「過度干預商業數據」　美、日、歐盟都加入

▲ 這項提案預計於本月宣布，若獲得採納，將是WTO首次就商用數據制定規範。（示意圖／路透社）



國際中心／綜合報導

世界貿易組織（WTO）成員國將提議，禁止各國政府過度干預商業數據，還有強迫企業揭露原始碼、演算法等機密。這些由美國、歐盟、日本、新加坡及澳洲為首的成員國這麼做的目的，是要因應多國加強控管流經國界資訊的趨勢。據《日經新聞》報導，這項提案預計於本月宣布，若獲得採納，將是WTO首次就商用數據制定規範。

報導指出，WTO緩慢的革新，尤其有關爭端解決機制，已讓美國總統川普相當不滿。他甚至揚言，WTO再不「改革」美國就要退出。即便如此，美國仍傾向與其他國家合作，制定對企業友善的數據規範，而中國大陸的參與也將影響此一架構能否成功。

數十個WTO成員國將加入推動此一提案，各國部長和高階官員本月將在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇期間，進行閉門會議。他們計畫最早在2019年中展開正式協商，明年起生效。

對於陷入美中角力之間的亞太國家而言，川普決定在2017年退出TPP，加劇了對缺乏深遠的國際數位商務規則的緊迫感。日本、澳洲及新加坡最先在WTO進行非正式討論，為談判設下基礎。這3國自去年3月起就開始做準備，獲得了約70個國家和地區的支持。他們的目標是，讓各國同意於6月在大阪舉行的G20峰會上正式協商。