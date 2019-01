蜘蛛咬傷「腹部出現3大洞」　素食女改吃牛排恢復健康

國際中心/綜合報導

美國加州一名32歲金髮女塔博爾(Sylwia Tabor)原本是素食主義者,直到2017年,她遭到蜘蛛咬傷腳踝而罹患壞死性筋膜炎後,全身皮膚出現紫紅色,腹部甚至有3條大爛疤,消化系統也無法吸收養分。但神奇的是,當她選擇放棄蔬果,成為一名「牛排食肉者」時,身體卻逐漸恢復健康。

Health coach nearly dies after catching a flesh-eating bug from a spider bite while camping: Sylwia Tabor, 32, of Sacramento, California, was away with friends in Michigan in 2017 when she noticed a pimple on her groin, which later grew to the size of… https://t.co/F88gquI1Ss pic.twitter.com/RJD17p8i3E