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檢察官婚宴攔轎告狀　竹北賄選1票70萬　「沒當選就吃子彈」

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▲新竹地檢偵查一起新竹市平地原住民議員涉賄案。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹地檢檢察官廖啟村23日婚宴上竟有民眾攔轎告御狀，檢察長徐錫洋認為情節重大，當場和其它檢察官討論後直接成立專案啟動調查。(圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

12月25日是各縣市議會及鄉鎮民代就職日，竹北市代會竟傳出1票70萬元賄選案。新竹檢方23日在檢察官結婚喜宴現場接獲密報，指稱竹北市代會選舉2派人馬互爭主席，有代表收到70萬元賄選款項，甚至出言恐嚇未表態支持的市代，準備吃子彈，強力要求支持田姓市代當選代表會主席。新竹地檢23日指揮偵辦警調，拘提田姓代表，傳喚10名市代，搜索7處，查扣20萬元，同時收到賄款的2市代主動繳回140萬元，25日午檢方已將田姓市代叔姪及巫男3人聲請羈押，目前正由新竹地院審理羈押庭。

據了解，新竹地檢署檢察官廖啟村於本月23日結婚，政商界友人接到場祝賀，地檢署檢察長徐錫祥接獲密報，指稱竹北市代會田姓市民代表當選人11月時透過其叔叔及巫姓助理，以每人70萬元的代價，要求數位確認當選竹北市市民代表的代表，支持田當選市代表主席，甚至對未表態支持的市代恐嚇，若他沒有當選主席，就準備吃子彈等語。

徐錫洋當場獲知檢舉內容後認為情節重大，婚宴現場即與當日參與婚宴的陳玉華主任檢察官、邱志平檢察官等檢察官討論後，並指派邱志平指揮新竹縣調查站、新竹縣政府警察局刑事警察大隊及竹北分局、法務部調查局新竹市調查站組成專案小組，停止休假，立即發動搜索，同時傳訊相關人等10人、並拘提該田姓市代表。

檢方訊後認該田姓市代表及其叔、巫姓助理犯罪嫌疑重大，且有串證之虞，向新竹法院聲請羈押。另諭知交保3人(含2名市代表)、搜索扣得現金20萬元、自動繳回犯罪所得共140萬元。新竹檢方再次呼籲候選人，賄選乃判處3年以上有期徒刑的重罪，最重可判至10年，新竹地檢署針對暴力介入選舉，不分日夜亦無假期定強力偵辦，切勿以身試法。

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關鍵字：竹北市代會,賄選,暴力,新竹地檢署

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