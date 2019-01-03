50歲阿伯3分鐘徒手打跑俄搶匪　導遊腿軟驚呼：母湯喔！

▲2名山東濟南大叔隨團赴俄羅斯旅遊，途中遇到搶匪徒手擊退。（圖／翻攝自微博／中國警方在線）



實習記者陳妙津／綜合報導

大陸2名山東大叔跟團出遊俄羅斯8天，12月20日才剛搭列車抵達聖彼得堡時，一行人就遇上3名人高馬大的白人搶匪，一把搶走同團旅客的包包。2名大叔見狀立刻上前阻攔，並直接徒手勇猛擊退搶匪，被眾團客封為「英雄」。

據《網易新聞》報導，當天凌晨5點15分，一行人剛從莫斯科搭火車抵達聖彼得堡，疲憊地準備前往巴士車站，沒想到在放行李時，竟遭3名身穿夾克、頭戴針織帽的白人搶匪盯上，一把搶過一名60多歲團客的包包，事發突然，幾乎所有人都嚇得不知所措。

▲51歲大叔朱川經營裝修公司，之前也曾在廣州見義勇為制伏搶匪。（圖／翻攝自微博／中國警方在線）



經營裝修公司的朱川見此挺身而出，一陣扭打後順利奪回包包，還制伏其中一名歹徒，但一旁的同夥卻伸手入懷，看起來似乎要掏槍。此時擔任派出所輔警的趙文勇見狀立刻衝下大巴士助陣，赤手空拳直接3分鐘就擊退搶匪。因為兩人英勇行為，最終搶匪敗走，旅遊團中沒有人身及財物損失，他們也因此被同團旅客大讚封為「英雄」。

▲50歲的趙文勇則在高新分局舜華路派出所北胡警務室擔任輔警。（圖／翻攝自微博／中國警方在線）



據訪問，兩人都來自山東濟南，朱川51歲，而趙文勇則有50歲。趙文勇表示，過去曾與片警學過軍體拳，會個一招半式，知道中國功夫世界知名，也因此震攝了搶匪。朱川則表示，「我有觀察過他們的隊型，如果重来一次，我還是会選擇冒險，出門在外就是要團結，我相信邪不壓正，他們再窮凶極惡，我們只要團結一心，就不用害怕。」

雖然幸運打跑搶匪，但從小在俄羅斯長大的導遊孫紅還是覺得太危險，因為聖彼得堡火車站非常危險，尤其聖誕節前夕會有許多不法分子聚集作惡，其中還混雜了一些亡命之徒，雖然對兩人能從歹徒手中奪回包包一事感到欽佩，但也建議當下應該以保護生命安全為優先。