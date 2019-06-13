遭600kg棕熊攻擊！搏命瞬間...30歲勇男「狠咬熊舌」保命

▲棕熊性情相當兇猛，能把成年人撕成碎片。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

俄羅斯30歲的尼古拉·伊爾吉特（Nikolay Irgit）日前在當地森林保護區內收集鹿角時，突然遭到一隻重達600公斤的棕熊攻擊，在一番激烈的「人獸交戰」下，伊爾吉特竟咬掉了熊「熊舌」，成功保住一命。

據《太陽報》報導，伊爾吉特日前和2位友人前往西伯利亞南部圖瓦地區的森林保護區採集鹿角，當他們搭完帳篷、生好火、煮好食物後就分開行動。伊爾吉特隻身走進森林深處，沒想到卻遭到一隻重達600公斤的西伯利亞棕熊攻擊。

Russian man fights off Siberian bear by biting its tongue off https://t.co/8CZknZhoXw pic.twitter.com/E1TYYg7UZd — Zyite.com (@zyiteblog) 2019年6月10日

伊爾吉特原先試圖尖叫，想要嚇跑棕熊，沒想到卻帶來反效果，棕熊直接迅速地衝向他，這場激烈的的猛攻使得伊爾吉特的臉部、頭部和身體多處受傷。然而，正當棕熊決定再次進攻時，一口咬住伊爾吉特的臉時，他竟勇猛的反咬掉該棕熊的「舌頭」。

棕熊隨後便被嚇得逃之夭夭，虛弱的伊爾吉特也趕緊向友人求救，目前正在醫院接受治療。雖然伊爾吉特幸運地保住一命，但卻逃不過法律制裁，由於伊爾吉特和他的朋友們並沒有收集動物屍體許可證，因此在森林收集鹿角屬非法行為，警方也已對他們提起了刑事訴訟。

▲男子咬熊舌保命。（圖／翻攝自《搜狐》）



新聞一曝光後，便引起網友大量討論，紛紛留言「不愧是戰鬥民族！」「這男的很幸運，但熊很可憐」、「熊一定很痛」、「這熊沒了舌頭以後怎麼活啊...太可憐了」、「所以『熊吻』是什麼感覺？」「我只想知道...怎樣才能夠咬到熊的舌頭阿？」「只能說活該！」