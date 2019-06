遭600kg棕熊攻擊！搏命瞬間...30歲勇男「狠咬熊舌」保命

▲棕熊性情相當兇猛,能把成年人撕成碎片。(圖/路透社)



國際中心/綜合報導

俄羅斯30歲的尼古拉·伊爾吉特(Nikolay Irgit)日前在當地森林保護區內收集鹿角時,突然遭到一隻重達600公斤的棕熊攻擊,在一番激烈的「人獸交戰」下,伊爾吉特竟咬掉了熊「熊舌」,成功保住一命。

據《太陽報》報導,伊爾吉特日前和2位友人前往西伯利亞南部圖瓦地區的森林保護區採集鹿角,當他們搭完帳篷、生好火、煮好食物後就分開行動。伊爾吉特隻身走進森林深處,沒想到卻遭到一隻重達600公斤的西伯利亞棕熊攻擊。

