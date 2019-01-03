陸開年首場國務院會議　推兩新政救經濟

▲大陸國務院總理李克強。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

新年伊始，大陸國務院昨日召開今年首場常務會議，總理李克強決議推動兩項政策，以利經濟發展，包括促進國內綜合保稅區升級、透過便利化改革解決企業「註銷難」問題等，加入新舊換血。

根據中國政府網公開資訊，會議表示，為推動形成全面開放新格局的決策部署，完善綜合保稅區營商環境，將透過便利企業內銷、促進研發創新、推進物流便利化、培育新業態，以及支持綜合保稅區率先推廣自貿試驗區試點經驗，推動各類海關特殊監管區域整合提升等方向，促進各綜合保稅區貿易投資便利化。





▲上汽集團臨港生產基地。（圖／記者陳政錄攝）

會議指稱，內容包括保稅區內加工生產的手機、汽車零部件等，內銷時不再申領自動進口許可證，以及企業生產經營中符合條件的物品入區、保稅貨物點對點直接流轉，可免於報關。對區內融資租賃企業進出口大型設備涉及跨關區的，可實行海關異地委託監管等。

此外，為解決企業「註銷難」問題，加快「新陳代謝」、「結構優化」，會議決定，將簡化註銷流程，並簡化稅務、社保、商務、海關等註銷手續，同時依託一體化政務服務平台，設立企業註銷網上服務專區，推行註銷「一網」服務。

國務院認為，採取上述改革措施，企業註銷時間將大幅壓縮，簡易註銷時間減少一半，降低企業經營的困難點。