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紅衣女突然跳橋輕生　20歲熱心妹拚死拉住「懸空15分鐘」

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紅衣女突然跳江輕生　20歲熱心妹拚死拉住她「懸空15分鐘」。（圖／翻攝自YouTube／澎湃新聞）

▲紅衣女子突然跳橋，幸好及時被2名熱心民眾拉住。（圖／翻攝自YouTube／澎湃新聞

大陸中心／綜合報導

中國大陸四川宜賓一名女子日前突然爬上江安長江大橋，計畫要跳江輕生，就在她跳下的千鈞一髮之際，被路過的2名熱心民眾一把抓住，她整個人懸在半空中長達15分鐘，最後才被順利拉起獲救。

這起事件發生在上月30日，根據現場影片可看到，一名穿著紅衣的女子整個人懸在半空中，靠著橋上2名民眾死命地拉著，附近還有許多熱心民眾一起關心幫忙，堅持了15分鐘總算把人拉回路上，避免了一起不幸事件。

第一個衝上前去幫忙拉人的，是20歲的女子文明月，當時她剛好騎車經長江大橋到江安城區，騎到一半發現有人往橋下看，便也停下來察看，發現紅衣女子正要準備跳江，她便趕緊衝上去抓對方左手，但只來得及抓到衣袖。而第二個幫忙拉人的周代雲也說，「我心想不好，有人要跳橋」，便趕緊伸出了手，但也只拉到了紅衣女右手的一點衣服。

文明月說，紅衣女被抓住後雖然沒有掙扎，但也沒有要配合被救的意思，她與周代雲只好繼續緊緊拉著紅衣女，絲毫不敢鬆手，幸好後來許多路人上前幫忙，有一名年輕男子勇敢翻出橋外，才終於把人給帶回橋上。

紅衣女獲救後仍然情緒低落，只顧坐在地上哭泣，大家便忙著安慰她，等到警察到來。警方表示，紅衣女的家屬十分感謝大家的幫忙，但基於個人隱私，不便透露女子輕生原因。

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