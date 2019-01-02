93歲退休警退而不休　樂當志工為民服務

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

「人呀！要活就要動，若還能為社會人群付出，這活動起來才是幸福人生。」93歲、從警界退休的慈濟志工廖定興退而不休，保持渾身是勁的精神活力當一位全職志工。其他老人上醫院是看診，廖定興卻是在醫院「送病歷」、穿梭病房當志工，也為了護大地做環保，退休後的廖定興將警察「為民服務」的精神持續發揮得淋漓盡致。

廖定興經歷臺灣日治時期末，被徵招當了兩年兵，差點要被調去前線太平洋戰事打仗，幸而遇到日本戰敗投降，在大時代存活不易，樂觀的他自覺活在當下，就更要把握每分每秒，民國35年開始進入警界服務，沒想到也開啟了一生「為民服務」的志願，當警察其實看到很多生老病死，甚至他人的無常示現，讓廖定興更珍惜人生在世的功能與良能。

然而，廖定興也染上抽菸、喝酒、小賭，漸漸地侵蝕著自己的心靈，廖定興遇到一位讓他「轉迷為誤」的貴人，就是妻子李佳樺。

李佳樺是資深慈濟志工，雖然只有小學畢業，但是能說善法，特別是逢人「說慈濟」的誠懇態度，總是用真心誠意向身旁的人分享自己親身做的慈善關懷行動，從證嚴法師在花蓮要興建醫院開始，李佳樺走入鄰里，雖然也曾遇到不理性的民眾，但李佳樺總笑笑地說：「我就是臉皮厚啦，別人怎麼說沒關係，我只知道，對的事情，做就對了」。

不過，廖定興一開始百般刁難、阻撓妻子去慈濟做志工，兩人差點鬧到婚姻失和，現在反而是菩薩道上的歡喜同修。廖定興一開始不能理解妻子做志工的行為，軟硬兼施不讓她做慈濟，李佳樺用智慧堅持，廖定興決定「一探究竟」，沒想到開啟了他心中的那道善門。

警界退休後，廖定興開始跟著妻子做勸募，當花蓮慈濟醫院啟用後，廖定興定期往返臺北花蓮，在醫院當「送病歷」的志工，曾經一天腳程走了8公里，後來臺北慈院啟用，他立即就近投入繼續服務。

廖定興每周固定兩天前往臺北慈院做醫療志工，清晨六點多搭首班公車前往，先聆聽「志工早會」連線靜思精舍的證嚴法師開示後，八點起開始推著病歷專用的小推車，穿梭病房、辦公室協助「送病歷」直到下午五點。

進入慈濟後，廖定興將過去的壞習慣戒除，也跟著妻子吃素，如今廖定興除了聽力有些退化，身體依舊硬朗、行動自如，展現輕安自在卻又活力十足的銀髮人生。廖定興、李佳樺12月29日在雙和聯絡處分享在慈濟做志工的歡喜。

2018年慈濟歲末祝福感恩會的主題是「感恩尊重生命愛，和敬無諍共福緣」，12月29日起至2019年元月陸續在大臺北地區各慈濟會所舉辦「歲末祝福感恩會」。