　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

善耕365／他們需要的幫助不是「食物」　而是友善眼光

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

（圖／善耕365提供）

圖、文／善耕365

（資料、照片提供：小胖威利病友關懷協會）

小胖威利症的病友因為沒有飽足感，可能會因為想要吃的慾望，因此而犯下一些錯誤，像是偷食、欺騙、拿東西去轉買…等，曾發生過善心人士捐給了協會一些筷子，要當做義賣物品使用，其中就有一位孩子也想要帶回家，原本想說他單純要拿回家使用，結果剛好被一位家長看到，他私自拿去賣了錢後，就拿去吃麵，他總共點了二大碗的麵、20顆水餃、一碗湯和一大堆的小菜，然後全部吃光光，嚇壞了麵店的老闆，而且最後是因為沒有錢了，所以他才沒再點東西停下來不吃。延伸閱讀：憂鬱症是可以治癒的，千萬不要生病了，卻藏在心裡不敢說

他們會因為肚子餓加上情緒不穩定，如果又沒有人隨時照護著他們，就可能會出現變態性的飲食行為，不論是廚餘或堆肥，甚至連生食都會吃下肚，曾經就有小胖威利症病友，發生「生食香腸」的情形。

（圖／善耕365提供）

他們真的吃不飽又睡不好

小胖威利症的全名是「普瑞德威利式症候群」（Prader-Willi），新生兒及嬰兒期的肌肉張力低下，沒有吸吮的能力，導致餵食困難、生長緩慢、體重增加不易，但是到了一週歲後至六歲間，進食能力逐漸正常，對食物的興趣慢慢提高，體重開始快速增加，加上患者的皮膚色素較少，所以幾乎都有白白胖胖的外顯特徵，而被大家簡稱為「小胖威利」，主要是因為第十五對染色體出現缺陷和異常的影響下，會有智能遲緩、情緒障礙和固執行為…等問題，而最重要、也是造成家庭最大負擔的部份，就是他們沒有飽足感。

一般正常的人肚子飽了，心理也滿足了，情緒也平穩下來；但是對他們來說，吃完東西後，卻不會有吃飽的感覺，這讓他們永遠處於肚子餓的狀態，而當最基本的生理需求都無法滿足時，他們的情緒也不會好，所以在控管他們飲食的方面上，父母親或家人會有很大的壓力和挫折感，但是如果沒有嚴格的控管，加上他們的代謝功能又比正常人慢，常常會造成體重過重，而導致身體的疾病狀況非常多（高血壓、糖尿病…等）；而且他們常有睡眠呼吸終止的情況，所以真的是所謂的「吃不飽又睡不好」。

（圖／善耕365提供）

因不熟悉而產生錯誤的「愛心」

小胖威利症目前還沒能找到任何治癒的藥物和方法，因為龐大的照顧壓力，形成許多的單親家庭，或是社會新聞和悲劇；若以15000～20000之一的發生率來計算，全台灣每年有20萬的新生兒，正常的狀況下會有10位左右的小胖威利病友，但是目前19～40歲之間的小胖威利病友，全台只有找到40～50位，那其他尋找不到的病友都到哪裡了？這是另一個值得深思的社會問題。

而在控管和教導這方面來說，由於外界對於小胖威利的不熟悉，也會造成家長額外的阻力和困難，像協會的小作所曾經帶著病友們進行社區適應，到外面去吃火鍋，但孩子們會出現「吃不飽、還很餓」…等對話或吵鬧，旁邊不瞭解的人就會有異樣的眼光，甚至有些比較熱心的民眾，還會主動免費請他們吃，但不知這反而對於孩子們是一種傷害，而對家長和老師們而言，又是另一份難以道出的無形壓力和負擔。

對於小胖威利症陪伴時的3項要點：

1、不要利用食物誘惑他們，不要輕意給他們能得到食物的機會。
2、接收太多的負面情緒和想法，在交流互動上，請給他們一些調適的時間。
3、在他們情緒不穩定、脾氣爆發時，別牢記他們的話，因為他們是無心的。

（圖／善耕365提供）

小胖威利北區社區日間作業設施中心（小作所）

小胖威利病友對於食物的慾望，完全沒有自制能力，主要是靠父母和家人的控管，但是隨著時間的流逝，主要照顧者年老、過世，這些孩子們的未來該怎麼辦？這些孩子們在一般的機構或庇護工場，常因為有情緒及偏差的行為，是被拒收的一群，因為不好控管，又會偷吃便當和食物，所以這就是協會在2015年，成立威利工作坊（小作所）最主要的目的。

而在小作所進行志工服務的部份，因為會需要和身心障礙的孩子們接觸，所以在志工的要求上會比較嚴格，需要經過訓練、有經驗的志工，假使有突然狀況發生時，不會因為害怕或緊張，而造成孩子與志工彼此間的傷害；又如果每次來服務的都是新手志工的話，對於第一線老師也會有很大的教學壓力和負擔，所以目前能在小作所進行服務的，都是長期配合的志工，最少都累積10以上的互動和配合，而長期固定志工到小作所進行的服務，包括手作品的協助和製作、課程的陪伴和引導…等。

協會未來的願景，就是將來如何更完善照顧這一群，因為沒有飽足感，在情緒、行為和生理上，都較難受到控管的孩子們；因為醫療科技的進步，在施打生長激素，以及妥善照護的幫助下，成人的小胖威力症病友將會愈來愈普遍，目前協會小作所除了手作課程外，還規畫包含了物理治療、體適能治療和藝術治療，以兼顧小胖威利各項的身心需求，建構自信和自立的能力；而長遠的目標則是建立一個適合小胖威利，又可以全天候安居立命的社區家園安置所，希望讓他們也可以有尊嚴的快樂生活著。

（圖／善耕365提供）

小胖威利病友關懷協會

除了招募志工需求外，協會網站還提供線上捐款和商品義賣…等多項的功能，還請大家多多利用，給小胖威利孩子支持和鼓勵，因為有您們的支持，讓他們的未來會變得很不一樣。

（圖／善耕365提供）

善耕雲端找公益，服務學習真Easy！

ET快訊
周子瑜奪全球百大美女第2！蟬聯「亞洲最美」
帝寶直銷妹血洗700萬判1年！保全「精神毀滅」上吊
江宏傑出賣老婆床照！福原愛素顏曝光　網驚：你會被打

關鍵字：善耕365,公益,志工,愛心雲

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2018十大網路用語揭曉！　Skr慘輸這些金句

沒筷子吃泡麵！　網推這支「變形神器」：成功率100%又環保

財訊／揭露4大經營亂象　大學私校連環爆

台大校長3件訴願案　行政院均認定「訴願不受理」

影／放了16年！家中鐵盒內「找到一支Nokia 3315」　她無聊充個電：奇蹟出現

元旦連假國道交通量翻倍！高公局「免塞車替代道路」還省荷包

借車出差1周！損友「無限延期」厚臉皮吐一句　佛情侶氣炸...網驚喊不妙

商業周刊／膠囊單車與山坡圓球　車庫發明家狂想曲

桃機新董座確認！政院同意由桃園副市長王明德接任

老字號「喜美旅行社」暫停營業　已買行程用這2招處理不吃虧

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

弟弟抽到最大盒禮物好開心！　拆開見「白色棒狀物」秒假哭

聖誕節抽中「超豪華」禮物　開箱後傻眼...網：這台很貴ㄟ

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

賴解孵承受極大壓力　Ella哭著：老公，對不起！

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

林依晨新戲曝光！隔5年再拍古裝　 男主角是《微微一笑》的他

2018十大網路用語揭曉！　Skr慘輸這些金句

沒筷子吃泡麵！　網推這支「變形神器」：成功率100%又環保

財訊／揭露4大經營亂象　大學私校連環爆

台大校長3件訴願案　行政院均認定「訴願不受理」

影／放了16年！家中鐵盒內「找到一支Nokia 3315」　她無聊充個電：奇蹟出現

元旦連假國道交通量翻倍！高公局「免塞車替代道路」還省荷包

借車出差1周！損友「無限延期」厚臉皮吐一句　佛情侶氣炸...網驚喊不妙

商業周刊／膠囊單車與山坡圓球　車庫發明家狂想曲

桃機新董座確認！政院同意由桃園副市長王明德接任

老字號「喜美旅行社」暫停營業　已買行程用這2招處理不吃虧

中職／門票650元不算貴　洪一中：元年就賣到2000元

殺警嫌犯爆「非法入境」美國　川普推文再喊：要興建圍牆！

史上首次！防彈7人上榜破紀錄　水行俠奪冠「世界最帥」

金與正真實年齡曝光！　南韓：生年不詳改1988年「30歲」

中職／苦惱找不到義大冠軍球衣　高國輝：想為富邦奪冠

加拿大中將稱解放軍干擾飛行　陸國防部：他們不遠萬里到這要幹嘛？

迎上電競發展浪潮　Soocii打造選手、實況主手遊直播新天地

影／兩年第3架　陸國產C919大型客機103架機首飛成功

許育修香港未來賽雙打奪冠　目標明年拿坡里世大運

冬天愛穿毛衣卻難保養　公開除毛球5方法、菜瓜布立即見效

生活熱門新聞

漢堡肉驚見密集膿皰！網友全嚇傻..

假請太多無年終　他6證據打臉老..

屏東負能量路跑關卡曝光　主辦出..

她神解析蔡依林MV　30處暗喻..

揭普悠瑪出軌內幕！尤振仲：無法..

椅縫中見「4小肉球」！網建議拿..

老公模型塞滿2層樓　網見神物跪..

越南捕獲天菜！老司機極樂5日遊..

媽媽LINE「你姐氣絕身亡」　..

暗黑煮婦來了　美女挺胸「炒黑蚯..

大轉彎！春水堂尿尿男童媽「83..

警衛突開房門！他嚇傻：上次還從..

福如東海英文是？網看4單字歪樓

燒肉員工抱冰淇淋桶吃　湯匙舔過..

更多熱門

相關新聞

你的習慣　是他們未體驗過的幸福

小時候，我們每天早上被父母叫起床，掙扎著不想離開溫暖的被窩，瞇著眼吃著熱騰騰的早餐，在半夢半醒間，坐著車被送到校門口，這樣的一切，我們總認為是習以為常的，但你知道這「幸福的習慣」，有多少人一輩子都不曾經歷過！

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

大飛「她說好」求婚影片曝光！

IG深夜詭異更新　被全球網友嗆爆

漢堡肉驚見密集膿皰！網友全嚇傻：咬5口了

罔腰賣1580元保養品　網撕開包裝：是別家200元商品

翁全身抖動大笑！土地公降駕迎媽祖

假請太多無年終　他6證據打臉老闆

屏東負能量路跑關卡曝光　主辦出大絕

農場驚見35條響尾蛇狂竄　3男嚇歪

小玉發禮物時間一到「0人到場」

新生兒裝「塑膠袋」悶死　 恐怖夫妻家中藏4嬰屍

目睹蔡依林吃飯3守則　羅志祥嚇傻

唐綺陽／2019上半年十二星座運勢

他被繼父養大　聖誕節送上收養書

高雄跨年詹雅雯爆拒唱「這首歌」遭退

男大生騎阿里山看日出　遭逆向遊覽車撞死

更多

最夯影音

更多

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

弟弟抽到最大盒禮物好開心！　拆開見「白色棒狀物」秒假哭

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面