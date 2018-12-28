善耕365／你生活中的習慣　是他們從未體驗過的幸福

圖、文／善耕365

（資料、照片提供：募資共好團隊）



需要，從來都不是遙遠的



小時候，我們每天早上被父母叫起床，掙扎著不想離開溫暖的被窩，瞇著眼吃著熱騰騰的早餐，在半夢半醒間，坐著車被送到校門口，這樣的一切，我們總認為是習以為常的，但你知道這「幸福的習慣」，有多少人一輩子都不曾經歷過！



全台灣至少有50萬個弱勢的家庭，他們沒有穩定的收入來源，有的還居無定所，每天過著衣食不暖的生活，而生長在這樣家庭裡的孩子們，不但從未體驗這種「幸福的習慣」，還要協助應付未知無措的生活壓力。這件事情，其實很多人都知道，新聞媒體也提過不少，但你知道嗎？這樣的問題並不只是存在偏鄉地區，而是真實存在於你我生活中的每一所學校裡。

關心，就從家鄉開始



我們都知道，台灣已經是一個平均生活較為富裕的國家，也了解到，我們可以用許多方式去關心「其他國家」需要幫助的人，可是，在台灣仍然還是有許多弱勢族群，默默的生活在我們之中，卻沒有得到需要的幫助，他可能是一個與你擦肩而過的路人，或是你孩子學校裡的其中一位同學，但我們卻從來沒有發現到。



「陌．默．愛」是一個小小的網路募資活動，希望藉由我們對於設計和行銷的熱忱，將這一份關心完成真正的實踐，回饋我們從小成長的家鄉「台中豐原」。雖然我們不是百萬富翁，也不是一個龐大的機構集團，但希望籍於一些自身的能力，去關心身邊有需要的人。

我們也誠摰邀請同樣富有熱心和愛心的朋友們，歡迎共同來參與，和我們一起努力，用溫柔去打動更多的人。

新希望社會福利基金會



新希望社會福利基金會成立於2010年5月，主要以服務關懷兒童、青少年和弱勢家庭為基金會的理念；目前執行的服務方案有：「脫貧方案ー自立家庭築夢踏實計畫」、「愛心早一點ー弱勢學童早餐補助」、「圍爐送暖新希望ー年節關懷活動」、清寒助學金、國高中校園輔導，以及偏鄉國小營隊…等服務方案。



基金會希望能夠凝聚更多的力量和資源，來提供社會上的弱勢族群，最適時、適當的協助，並為正遭遇困境的家庭，創造出未來人生的機會和希望。

募資共好團隊



他們是一群由聯成電腦豐原分校，整合品牌行銷實務班的學員所組成，彼此互不相識，也來自不同背景，但因為愛好挑戰和不願甘於現狀的個性，讓他們得以相聚再一起，除了課堂上技能的學習外，還共同組成了這個設計團隊；由於他們對於設計和行銷抱有極大的熱忱，希望能藉由「陌．默．愛」這個網路募資的專案，讓他們可以結合設計贊助的商品來募資，進而回饋給社會上需要幫助的人。

「陌默愛」一天一點點默愛我和你



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