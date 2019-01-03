台媒下標比外媒嚴謹　環時：反映台灣公眾對和平發展的渴求

大陸中心／綜合報導

中共中央總書記習近平在2日發表關於《告台灣同胞書》40周年的重要講話，《環球時報》針對了這一議題，上網搜尋了台灣與西方各家媒體所下的標題，來做出評論，「台灣媒體在這次報導，所引用的講話內容還是相對準確的」，但西方媒體都直稱大陸為了統一「威脅要對台灣動武」。

▼台媒外媒在針對《告台灣同胞書》40周年重要講話時，下的標題大不同。（圖／環球時報，下同）



評論指出，從上面的組圖可以看出，台灣媒體在這次的報導引述的標題還是相對準確的，比如在最受關注的「動武」議題上，絕大多數台灣媒體都如實講述了「動武只針對台獨份子和外部勢力」的內容。

評論也說，一些台灣媒體還在標題格外突出了「兩岸同胞都是中國人」、「中國不打中國人」等內容；另外的媒體更傳出其他的積極元素，如「探索一國兩制」、「金馬和福建沿海通水、通電」、「願與台灣各黨派對話」以及「和平統一的紅利」等。

然而，評論也指出，不少西方媒體在這次事件上所使用的標題，卻與台灣媒體存在著很大的差別；比如英國的《衛報》、《電訊報》以及美國的《紐約時報》等媒體就「剪裁」了多數台媒選擇在標題中突出的「武力只針對台獨和外部勢力」的部分，直接就宣稱大陸為了統一「威脅對台灣動武」甚至「將不惜一切代價對台動武」；就連西方知名通訊社《路透社》也都在標題中直稱「威脅要對台灣動武」，只不過又比其他西方媒體多了半句「但也尋求和平統一」。

▲不少西方網友都被外媒給誤導。（圖／環球時報）



評論指出，西方讀者果不其然的就如西方媒體所願，「再次」被嚴重誤導；在《紐約時報》的標題下面，一些外國網友就以為戰爭是兩岸統一的唯一選項，以為戰爭要來了，更說大陸是要「暴力吞併」台灣。

針對台灣這次對敏感話題的嚴謹性，評論表示，台灣媒體這次展現出的客觀嚴謹，恰恰真實地反映出台灣公眾對兩岸和平發展的渴求，所以「他們才希望更全面的展示大陸的意思，避免誤讀」；而西方媒體這一操作，彷彿就是想把所有台灣民眾都與「台獨和外部勢力」綑綁在一起當「人質」，本質上恐怕還是恨不得兩岸打起來。

評論表示，如中國大陸下定決心用軍事解決問題，力量在很早以前就是非常充裕的了，但現在和平統一是「我們統一事業的更高標準」，它是一種善意的開始，隨著大陸綜合實力的提升，已成為了具體政策，到了現在「和平統一」其實已在路上了。