人民日報：習近平劃出了　不可逾越的「台獨紅線」

大陸中心／綜合報導

針對《告台灣同胞書》40周年，中共中央總書記習近平昨（2）日發表重要談話。《人民日報》就針對習近平的講話做出了評論，「總書記的重要講話，為『台獨』勢力劃出了不可逾越的紅線，形成強大震懾。」

評論指出，習近平2日發表了五項重大主張，解釋了實現國家統一的目標內涵、基本方針、路徑模式，日後對台工作的基本思路、重點任務和前進方向等，既有原則的堅定性又有極強的針對性及極大的包容性，展現了非凡的政治勇氣和政治智慧。

在重要講話中，習近平宣示了對「台獨」分裂的堅決反對，「統一是歷史大勢、是正道；『台獨』是歷史逆流、是絕路，我們願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間；『中國人不打中國人』，我們願意以最大誠意，盡最大努力爭取和平統一；我們不承諾放棄使用武力，針對的是外部勢力干涉和少數「台獨」分裂份子與活動，絕非針對台灣同胞。」《人民日報》對此評論，總書記的重要講話，為「台獨」勢力劃出了不可逾越的紅線，形成強大震懾。

評論也說，民族復興、國家統一是大勢所趨，大意所在、民心所向；前進的道路不可能一帆風順，但「我們堅信，在習近平總書記關於對台工作的重要論述指引下」，兩岸同胞和眾共濟、共同奮鬥，就一定能夠共創中華民族偉大復興美好的未來，一定能夠完成祖國的統一大業。

▼ 習近平2日發表《告台灣同胞書》40周年重要講話。（圖／路透）

