洪秀柱：兩岸統一「是必要的，也是必然會發生的！」

▲國民黨前主席洪秀柱。（圖／記者許展溢攝）



大陸中心／綜合報導

國民黨前主席洪秀柱近日表示，和平統一「政府不做，我們來做」。針對中共中央總書記習近平在《告台灣同胞書》40周年紀念會上的講話，她在2日也做出回應，兩岸統一「是必要的，也是必然會發生的」。

洪秀柱指出，40年前大陸發表《告台灣同胞書》，鄧小平也在之後發表重要談話，對相關問題做出說明，定下合情合理的政策；40年後習近平的講話對此呼應，令人相當感動。

洪秀柱也強調，兩岸的未來就是要追求統一，這些年來她始終爭取兩岸要坐下來談，這既是台灣的未來，也為兩岸的未來，更是為實現中華民族的偉大復興；中華民族的偉大復興不能缺少台灣，「中國夢」缺少台灣，則夢不能圓，台灣不能在歷史的進程中缺席。

洪秀柱認為，兩岸未來仍要積極繼續深化「九二共識」，各黨派、各界人士要坐下來、進行政治協商，不能喪失和平談判的機制；「台獨」本來就是不可行的、是絕路，如果硬要走這條路，就是讓台灣陷入烽火連天的境地，是非常不道德的行為。

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針對台灣的未來，洪秀柱表示，民進黨當局應該思考台灣的前途與未來，代表國民黨在2020年參選的人，一定要對兩岸關係做出具體、清晰、明白的論述，沒有模糊的空間；「40年來發生很大的變化，尤其是大陸發生了翻天覆地的變化，但兩岸談統一是不變的，我們要針對相關政策做出更多說明，讓台灣民眾了解兩岸和平統一的重要性與願景。」