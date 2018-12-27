什麼！珍奶變幽浮？微型展2.0亮相 全新百組作品超欠拍



▲日本微型之神-田中達也二訪台灣，全新百組作品，再掀微型熱潮。（圖／寬宏藝術提供）

生活中心／綜合報導

粉絲們別再敲碗啦！日本微型之神-田中達也，這不就來了嗎？繼去年微型展第一代展覽狂吸12萬人爭相朝聖，這次他又帶著全新百組作品，再度席捲全台！

▲▼田中達也的微型創作精緻細膩，又富有想像力與幽默感，顛覆了大眾對日常物件的想像。（圖／寬宏藝術提供）

今年展出的作品更勝去年，超過150組全新創作，包含40件以上立體模型及超過100幅平面攝影作品，還有首度公開亮相的放大版動態迴轉壽司高速公路也搶先在台灣站展出。



▲放大版動態迴轉壽司高速公路，台灣站首度公開亮相。（圖／寬宏藝術提供）

另外，繼去年大玩台灣味，以伴手禮-鳳梨酥為主題打造限定版作品後，這次田中達也又再度發揮創意想像，把風靡全球的人氣美食「珍珠奶茶」變成了「幽浮」，幽默感十足，讓台灣粉絲直呼：超欠拍！



▲田中達也把「珍珠奶茶」變成了「幽浮」，令台灣粉絲會心一笑！（圖／寬宏藝術提供）

「微型展2.0」展區主題橫跨自然、冒險、旅行、工作者、運動、家庭、交通、玩樂等，共有八大展區，其中包括三組1:1放大比例的拍照展件，像是在微型世界裡打沙灘排球、坐在原子筆上直衝雲端以及用大型骰子推砌成的機會城市(chance city)，都讓人搶當網美，一拍再拍。

▲▼坐在原子筆上直衝雲端(上圖)，以及用大型骰子推砌成的機會城市(下圖)，都以1:1放大展出，讓你拍出kuso照。（圖／寬宏藝術提供）

以日常生活小物的真實性貼近大家心中並富有想像力與幽默感，顛覆了大眾對日常物件的想像，「微型展」一推出就創下好口碑，更被喻為是近代最撫慰人心的展覽；今年再升級，要繼續滿足天馬行空、洗滌世俗的各種條件！好看、好拍又療癒，勢必成為IG打卡新熱點。