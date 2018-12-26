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20歲女大生「生日戰6男」私下是文青　男友全程直擊9女19男雜交

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▲▼ 和20歲女友揪團性愛摩鐵趴，男全程觀賞「9女19男大戰」。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲張男為了給女友難忘生日派對，幫對方舉辦性愛趴。（圖／記者柳名耕翻攝，下同）

突發中心／綜合報導

34歲的張姓男子夥同讀大學的洪姓女友、黃姓女友人，透過LINE群組攬客，以「生日趴」的名義，在知名連鎖汽車旅店舉辦性愛派對，9月遭警方破獲，現場內外共發現9女19男。令人訝異的是，張男的20歲女友也下場和6名男子發生性行為，而他竟就在一旁全程觀看女友和他人上演活春宮。且張男女友就讀某大學中文系，平時經常在臉書等網路社群分享自己的新詩、散文創作，看似是個「文青」。

▲性愛趴起底！18歲到49歲都參加，有人花500元「觀摩」。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲性愛趴起底！18歲到49歲都參加，有人花500元「觀摩」。

張男的女友目前仍是大學生，而他竟就在一旁全程觀看女友和他人上演活春宮。他還說，「性愛趴不是為了賺錢，是要讓女友度過難忘的20歲生日」。這樣的場景和開放的性愛觀念，都讓警方直呼不可思議。

至於張男，則是在社交網站自稱從事金融業，並表示自己常常上健身房，正在尋找「坦誠相見的朋友」。不久前他在批踢踢西斯板上，還曾發出一篇今年6月參與6女13男性愛趴的心得文，文中透露自己「喜歡現場看別人做愛」、「跟別人分享同時躺在床上的肉體」。

結果張男從性愛趴觀察員成了群交者，最後索性自己出來主辦群交趴，1個月至少會舉辦1-3次的群交趴，每個月的收入就有4-6萬，而這次被警方抓獲的群交趴，竟然是要替20歲女友留下難忘的回憶。而全案經台北地檢署調查後，將張姓主辦男子、洪姓女友及一名黃姓女友人起訴。

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關鍵字：文青,女大生,性愛趴,雜交趴,男友,主辦人

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