對向火車車頂物件噴飛！丹麥跨海大橋客運列車遭撞急剎6死

▲ 丹麥大貝爾特橋目前已關閉。(圖/路透,下同)

國際中心/綜合報導

丹麥大貝爾特橋(Great Belt Bridge)2日上午7點30分左右傳出一起死亡火車事故,目前已知至少6人喪命,另有8人受到輕傷。根據丹麥廣播公司(DR)的最新報導,當時一列貨運列車車頂物件重擊對向駛來的客運列車,最終導致載客列車被迫緊急停下。

Major train accident this morning on the Great Belt Bridge in Denmark during the storm Alfrida with strong winds from the north.https://t.co/hRKi2nT61Y pic.twitter.com/Z43UzARy21