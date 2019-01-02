自稱埃及皇后轉世　英國靈媒預言：梅根生女兒、泰勒絲會訂婚

▲自稱是埃及皇后轉世的英國預言家。（圖／翻攝自Facebook／Nicolas Aujula）



國際中心／綜合報導

英國一名自稱是埃及皇后轉世的靈媒，發表2019年的年度預測。這位靈媒自稱曾經準確預測敘利亞危機，還有美國實境節目「誰是接班人」（The Apprentice）的獲勝者。他預告明年英國梅根王妃會在春天生下一位公主、美國鄉村音樂天后泰勒絲將訂婚、英國財政大臣韓蒙德將發揮領導力。

33歲的英國靈媒歐朱拉（Nicolas Aujula）說，梅根王妃（Meghan, Duchess of Sussex）會在明年春天生下女兒、泰勒絲（ Taylor Swift）將會公佈她的訂婚訊息、澳洲女星妮可基嫚（Nicole Kidman）會懷孕、天后瑪丹娜（Madonna）會因為慈善活動而遭受批評。另外他也提到，在中國與古巴將發生大地震，農作物全毀，糧食價格會大漲。

歐朱拉說，「很多人問我英國首相梅伊（Theresa May）是否還會繼續掌權，其實我並沒有接觸太多政治議題，但最近韓蒙德（Philip Hammond）的名字一直出現在我腦海中，我不知道他會不會挑戰首相大位，亦或有這個意圖，我只能說未來值得好好關注他。」至於脫歐問題．他則說，「在經濟上沒有看到正面的影響，房市會崩潰。」

自稱埃及皇后轉世的歐朱拉，他表示自己經過數千次轉世，除了埃及皇后外，還曾當過獅子與外星人，從17歲那年開始改受到「靈力」，並能透過夢境預測未來。歐朱拉說他很難判定事情會發生的時間，就像是2019年的預測，不一定會在2019發生，也有可能在更遠的未來。