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雲端最前線／浩鼎案一審宣判無罪　翁啟惠：司法終將還我最後的公義

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新聞節目中心／綜合報導

前中研院長翁啟惠涉及浩鼎案，被依照2個貪污等罪嫌提起公訴，士林地院上個月28日一審判決翁啟惠無罪。士林地院指出，就檢察官提出的證據，無法證明翁啟惠與浩鼎生技董事長張念慈，已經達成貪汙賄賂的合意，而翁啟惠技轉的過程也符合中研院規定，故判決翁啟惠無罪。《雲端最前線》2日邀請立法委員趙天麟、律師馬在勤、全國被害人權服務協會副理事長劉承武、資深媒體人羅友志、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討檢察官濫訴及專業不足。

由於檢方查出翁啟惠與浩鼎董事長張念慈為舊識，並指控翁啟惠先在2011年接受張念慈的提議，以浩鼎1500張技術新股，作為交換中研院研究成果的對價；另外翁在2012年中研院長任內，以女兒當人頭收取張念慈行賄的3千張、市值9300萬元的浩鼎股票，並將中研院醣分子研究成果轉交給浩鼎。檢方因此依照2個《貪污治罪條例》「職務上收受賄賂罪」，起訴翁啟惠。

不過士林地方法院調查後，一審判決翁啟惠無罪。合議庭指出，針對1500張技術新股部分，檢察官提出翁、張二人間的電子郵件，只發現張念慈的郵件中載明：「日後擬發給1500張技術新股贈與翁啟惠....」翁啟惠也僅簡短回「OK」，期間並無提及要求翁啟惠在職務範圍踐履特定行為之意思，難以認為2人間已經達成貪汙行賄期約合意。

▲中央研究院前院長翁啟惠。（圖／記者李毓康攝）

▲中央研究院前院長翁啟惠。（圖／記者李毓康攝）

另外，士院也認為，翁啟惠在技轉過程中，是以創作人之身分，洽詢有意簽署技轉授權的廠商，符合中研院所規定的技轉流程；並非違反職務上行為，交付中研院研究成果給浩鼎的貪污對價行為。

對此，翁啟惠發聲明表示：「正義雖到，名譽難復，希望就此畫下句點」，對於受到外界誤解，他認為，是因為檢方與社會大眾對於技術移轉不了解而造成嚴重的誤會。

翁啟惠強調，浩鼎案是第一個關於技轉的官司，在台灣或許是一個學習過程，檢調機關對日新月異的科技發展及對創新產業的運作方式，如果沒有正確的認識，甚至誤解產學合作的意義，以為從學術單位取得技術授權就等於獲得巨大利益，將廠商依規定出錢取得的技術授權當作圖利，而把發明人投資支持自己技術的合法行為當成貪汙，這將會嚴重阻礙我國科技發展。希望檢調機關能從浩鼎案的審理過程得到進一步的認識，並因此理解科技基本法的立法意旨，好讓剛開始起步的生技產業能順利發展。

翁啟惠也呼籲，檢調機關要嚴守程序正義、偵查不公開、無罪推定及善盡確實舉證的法律責任，更希望類似不幸事件不要再度發生，否則只會傷害更多學術生命，浪費司法資源，「我們也會因此不配稱為是民主法治的國家。」《雲端最前線》2日邀請立法委員趙天麟、律師馬在勤、全國被害人權服務協會副理事長劉承武、資深媒體人羅友志、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討檢察官的追訴專業是否不足。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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關鍵字：雲端最前線,浩鼎案,翁啟惠,翁啟惠

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