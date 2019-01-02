爆料者曝光！郝龍斌「烏龍曖昧」游淑慧　藍營高層：與議長寶座有關

▲台北市議員游淑慧出面駁斥與郝龍斌的緋聞。（圖／記者陳家豪攝）

記者葉國吏／綜合報導

國民黨副主席、前台北市長郝龍斌遭爆與台北市議員的游淑慧關係緊密，時常赴基隆住處，或是單獨約會吃大餐、喝高檔下午茶更會避免同時上下車。對此游淑慧坦言知道是誰陷害。藍營高層則透露，這起爆料除了跟台北市議會議長選舉有關，甚至想藉此緋聞打擊郝龍斌形象，讓郝龍斌在2020大選中提前邊緣化。

游淑慧遭爆當日受訪時表示「郝龍斌就像他爸爸一樣存在」，週刊的報導都是片面自己的解讀。游淑慧也轉述郝龍斌得知後的反應，「他的反應有點好笑，昨天媒體打給他，我跟他報告這件事，他的第一個反應是，拜託我都幾歲了，你是我女兒耶，這就是我們的反應」；她接著解釋，如果面對一男一女一定要影射男女關係的話，「我覺得很可憐」。

▲郝龍斌（資料照／記者李毓康攝）

根據《周刊王》報導，有藍營高層透露，九合一選舉時一家族背景雄厚的女議員，要求郝龍斌多幫她站台，但郝龍斌因為游淑慧參選，已遭批評偏袒子弟兵，所以不願再表態相挺；加上資深議員陳錦祥已在選前放話要爭取議長寶座，也讓郝龍斌難已承諾該女議員。

國民黨台北市黨部幹部指出，由於郝龍斌拒絕替該女議員站台，加上馬英九也替陳錦祥也背書，自然也不可能替女議員站台，讓女議員擔心與議長寶座絕緣，於是跟助理開始散布「郝龍斌與女秘書常闢室同處」的傳聞，還說「媒體已在跟拍，很快有事證」。

有藍營高層懷疑這起緋聞會爆發開來，主要的目標應該是針對郝龍斌，導火線則是即將登場的總統初選。因為藍營內部頻傳，已經表態參選的朱立倫，以及「基層拱選聲量大」的王金平，都跟郝龍斌互動良好，懷疑有人想徹底排除郝龍斌與黨內A咖搭檔參選或結盟的可能性。