007身手曖昧情？游淑慧爆郝龍斌第一反應：拜託我都幾歲了

▲國民黨副主席郝龍斌。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

國民黨副主席、前台北市長郝龍斌遭周刊直擊與前幕僚、甫當選台北市議員的游淑慧同車約會，郝龍斌更遭指在車內「移形換位」，猶如007詹姆士·龐德的身手。對此，游淑慧稍早召開記者會澄清，強調郝龍斌是像爸爸一樣的存在，也轉述郝龍斌得知消息的第一反應，「拜託我都幾歲了」。

游淑慧說，周刊的報導都是片面的解讀，照片中郝龍斌也是把她送到SOGO人潮人往的地方，「那不是一個沒有人的地方，不是一個見不得人的地方，那是一個公開場合，中央黨部前面也是人來人往的地方，我沒有任何遮掩」，表示2人已共事20年了，這個感情不是很正常嗎？「你要考慮好副主席的年紀欸，他真的是我爸爸的年紀欸，這樣不會覺得太過分了嗎？我昨天才會跟周刊說，這樣的比喻讓我很不舒服」。

被問到郝龍斌的反應，游淑慧說，「他的反應有點好笑，昨天媒體打給他，我跟他報告這件事，他的第一個反應是，拜託我都幾歲了，你是我女兒耶，這就是我們的反應」，並指出不排除提告。

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