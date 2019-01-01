低級星座男前5名出爐　處女網友喊冤：我們是喜歡拆穿別人假面具

▲第四名雙子座：調戲良家婦女為樂。（圖／翻攝「靠杯星球 Fun Planet」YouTube）

網搜小組陳俊宏／綜合報導

「靠杯星球」（Fun Planet）推出《低級男子星座排行榜》影片，結果天蠍座排名一、處女座第四名。對此，有天秤座網友說，「天秤座衛生習慣還好吧，我頂多挖鼻孔不洗手而已」；有處女座網友則喊冤，「我們不是愛貶低別人，我們是喜歡拆穿別人的假面具！」

第五名天秤座：衛生習慣差

挖鼻屎後擦在別人衣服上，打噴嚏沒摀住，直接噴在別人臉上，甚至隨地在路邊小便。

第四名處女座：愛貶低別人



批評路人長相醜、看起來低學歷，嘲笑開國產車的人「開那種車…」。

第三名雙子座：調戲良家婦女為樂



對女生毛手毛腳，「小姐姐，要不要跟我一起出去玩啊？不要害羞啊，走啦，大家交個朋友。」

▼雙子座摸女生的手，約對方出去玩。（圖／翻攝「靠杯星球 Fun Planet」YouTube）

第二名牡羊座：很愛講髒話



不斷飆罵「欠錢不用還是不是啊？O北，O你OOO，我跟你講最好今天給我還錢喔。」

第一名天蠍座：天生變態



和欣賞的女生握完手後，不斷聞自己手賞殘留對方的氣味，甚至直接伸舌頭舔。

對於這支「靠北星座」影片，許多網友說，「天蠍這個有點誇張啦」、「很少天蠍的變態是外放的，都是在心裡os比較多」、「我是處女座，但我覺得自己更像白羊座， 我飆髒話的次數甚至比白羊更多」、「風象的就佔了兩個耶～慘耶我」、「我要替處女座平反一下，我們不是愛貶低別人，我們是喜歡拆穿別人的假面具，我們不常稱讚他人，但是稱讚都是真心的（除非是被迫）。」