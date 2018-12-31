最愛認「乾妹妹」星座前5名　天蠍男：哥哥牽妹妹天經地義

▲第五名天蠍座：名正言順搞曖昧。（圖／翻攝「靠杯星球 Fun Planet」YouTube）

網搜 小組／綜合報導

您也有乾妹妹嗎？「靠杯星球」（Fun Planet）推出《最愛認乾妹妹的星座排行榜》影片，天秤座登上冠軍，天秤男直接對女友說，「她（乾妹妹）是我妹也是妳妹啊」。有網友則說，「我以為會有雙魚、雙子」。

第五名天蠍座：名正言順搞曖昧



有女朋友還一直牽乾妹妹的手，「妹妹我跟妳說，我最近學會看手相，我跟妳說我超級準。」乾妹妹問「你不是有女友了」？他回「可是妳是我妹啊對不對，哥哥牽妹妹天經地義的啊，不用大驚小怪啊。」

第四名水瓶座：備用情人



對乾妹妹說，「下次不用去吃早餐，我帶妳去吃王品啦！」乾妹妹說，「欸你不要這樣子啦，你就已經有女朋友了。」他回，「我知道妳對我的感覺，我也很喜歡妳啊，在我跟她（女友）說清楚之前，妳就先當我妹妹嘛。」

第三名射手座：蒐集公仔



把4名乾妹妹的照片貼在牆上，「嘿嘿，第四個妹妹來囉。」

▼第二名獅子座：需要被依賴。（圖／翻攝「靠杯星球 Fun Planet」YouTube）

第二名獅子座：需要被依賴



貼心叮嚀乾妹妹，「我可以請妳吃東西喔，盡量點…妳不是生理期來嗎？妳怎麼還喝冰的啊，到時候肚子痛怎麼辦？」

第一名天秤座：就是劈腿啦



直接在校園跟乾妹妹牽手、共喝一瓶飲料，接到女友電話還說，「我跟OO在外面啊，不要生氣嘛，妳要相信我，她是我妹也是妳妹啊，對不對？我最愛妳了，妳不要生氣好不好。」

對此，許多網友說，「我以為會有雙魚、雙子」、「我是水瓶男，我不覺得我會去弄什麼備用情人...反倒是我覺得我自己是需要被依賴的那種，很喜歡別人依賴我的感覺」、「未看先猜我的星座天秤座」。