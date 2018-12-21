14國全球慈青齊聚交流　音樂學博士生發願寫歌淨化人心

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

「2018年全球慈青日暨海外慈青幹部精進研習營」在12月21日上午開營，來自14個國家、超過6百位包含慈濟大專青年(簡稱慈青)、慈青學長、慈濟志工齊聚一堂，為期6天的課程將翻成多國語言。翻譯組的窗口張王才萱是美國匹茲堡大學民族音樂學博士生，在6年前聽到一首慈濟歌曲後觸動了她的心，碩士、博士論文都以「慈濟音樂」為主題，她自許要為慈濟作曲，用音樂淨化人心。

來自14國包含慈青、慈青學長陸續抵台參加「2018年全球慈青日暨海外慈青幹部精進研習營」，6天課程將分別以中文、英文授課，其他語言全部由10幾位海外的慈青、慈青學長負責翻譯，有中翻英文、中翻印尼文、中翻菲律賓文、英翻中文。

▼▲「2018年全球慈青日暨海外慈青幹部精進研習營」在12月21日上午7點多於花蓮靜思堂開營。





負責翻譯組的張王才萱就讀美國匹茲堡大學民族音樂學博士班，從小學音樂的她會演奏小提琴、吉他、中阮、印尼傳統樂樂等，也會聲樂。

張王才萱認識慈濟是在2012年就讀美國艾默里大學時，在一個公益活動演唱而認識了美國慈濟志工闕美卿，闕美卿向張王才萱表示希望能在艾默里大學成立慈青社，因此張王才萱成為該校第一屆的慈青，之後也成為社長、當地慈青窗口。

張王才萱跟著慈濟志工參與定期發放、安養院關懷、食物銀行發放，並在學校推動環保、省水、省電等，張王才萱印象最深刻的是跟著慈濟志工推動「《靜思語》入旅館」，過程中雖然彼此宗教不同，但因為對方了解慈濟志工的善意而積極配合，讓她很感動。

▲▼翻譯組的窗口張王才萱(右)是美國匹茲堡大學博士生，大學時經常在校園宣導環保，張王才萱自許未來用音樂淨化人心。

有敏銳音感的張王才萱原本沒有宗教信仰，在2012年參加「全球慈青日暨海外慈青幹部精進研習營」時，在花蓮靜思堂迴廊聽到從《無量義經》摘錄32字的〈無量法門〉，一句一偈的「靜寂清澄，志玄虛漠…」觸動了張王才萱的心、感到很平靜，因此開始研究慈濟歌曲的影響力，也成為佛教徒、受證慈濟委員。

張王才萱在香港中文大學的碩士論文就是以「慈濟音樂」為主題的現代佛教音樂，分為帶動歌曲、佛典經藏歌曲、偈文曲、大自然聲音等，張王才萱以慈濟浴佛為例，典禮上的佛曲就是現代佛教儀式的呈現，能讓各國人民親近佛法，而慈濟歌曲不只是音樂，而是展現人文。

張王才萱表示自己有跟其他國家慈青合作寫歌，但對自己要求高的她還未完成。原本從小想當醫師的張王才萱後來選擇了音樂，張王才萱自許未來幫慈濟寫更多歌曲，用音樂淨化人心。

慈濟基金會表示，全球各地慈青利用課餘時間投入志工服務，他們利用生命、更尊重生命。

