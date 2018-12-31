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社會 社會焦點 保障人權

父打完母…換母揍子　媽鬧自殺血染滿床墊　他哭求：沒錢幫妳辦後事

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圖文／鏡週刊

他國小還不清楚父親的身分，家裡是修車廠，就以為家中是修車賣車的，直到國中時，阿公、阿嬤搬離，「我爸跟我媽就很放肆了，槍、毒品、錢呀，都放在桌上，那時我記得我爸簽大家樂。」他雙手比了一個行李箱大小，「那個錢像磚頭一樣放在桌上，舊版1千元，超多的，我印象超深刻。」

 

父親吸毒成了惡獸，「照三餐打我媽媽。」當然，也打王俊雄。王俊雄直到讀大學，才知道那些自己習慣的暴力，都是特例。「長大後才知道，幹！我就一直問同學，你爸會打你嗎？同學說會，我問怎麼打？打手心呀。我問會拿棍子胡亂打，打到瘀青，送醫院縫針嗎？怎麼可能？」王俊雄一邊說，一邊笑著揉眼睛。

聊到難過的事情，王俊雄會加一句髒話，消解心中的怨氣。「我媽媽每次接我下課的時候，她就在公園停車，然後拚命揍我，我會說爸爸已經吸毒吸成這樣了，他根本不知道我功課好不好，妳讓我考全班第一名又怎麼樣？他又不會比較開心。」媽媽打兒子，是因為兒子在校打架、成績不好。

青春時期的王俊雄。（王俊雄提供）

媽媽試圖維持家的正常，做生意擺攤，但無能為力，崩潰自殺多次。一般人放學回家，應該是吃晚飯、聊天，王俊雄的國中記憶，是回家救媽媽的過程。有二次母親割腕，他將母親從流滿鮮血的房間送醫。「那時家裡已經沒錢了，我就想沾滿血的床墊，能不能只換布料那一層，比較省錢。」或者母親跳樓，他拚命抱住母親，哭喊。他在醫院裡勸母親：「我說，妳不要自殺好不好？我跟弟弟沒錢安排妳的後事，妳不要這樣，我媽媽就哭。」

　

親經歷　無償聲援冤案

上了高中，家裡經濟完全崩潰，他必須打工賺錢。「送過豬肉，然後在餐廳打工，KTV、算命攤的打雜小弟，酒店我也做過，少爺、快遞我也做過，菜市場顧攤子、賣蚵仔麵線，有太多工作我都做過。」他一邊說一邊揉捏著雙手，彷彿市場的豬肉氣味始終沾染在指間，洗也洗不掉。

洗不掉的還有背景。暴力會延伸，爸爸打媽媽，媽媽打兒子，兒子不念書就到街頭打別人，他聚眾鬥毆，高中轉學7次，曾因重傷害、恐嚇取財被少年隊抓去關，3次被交付保護管束。他曾打算紋身，但紋身前一天，因為背部被人砍一刀，於是作罷。聊到這邊，他突然想起一件錯事：「我小時候打架比較嚴重，有人死掉，但後來那件事情是別人扛了這個罪，因為那時很多同學就叫那個家境比較不好的人去承認是他做的。」

看多了家族長輩入獄狀況，加上這樣的經歷，讓他知道有些人會入獄，其實是被羅織罪名。因此他無償為徐自強、鄭性澤的冤案製作聲援廣告。徐自強雖與王俊雄見面次數不多，但對王俊雄的感性印象深刻，「我講到家人因為我入獄而上訴奔走時，他就開始哭，他對監牢的處境很能感同身受，給我很多鼓勵，是很溫暖的人。」

王俊雄曾無償為徐自強製作聲援廣告。徐自強因冤案遭8次判死刑，經過21年訴訟，終於無罪確定。（司法改革基金會提供）

家的溫暖，是王俊雄渴求而不可得的東西。高三那年，「我爸媽因為吸毒，整個狀態都活在另一個時空，他們連孩子在做什麼、有沒有上學？都不知道。」家裡因為沒繳水電費，斷水斷電，他於是帶弟弟離家，到同學或親戚家中生活，也跟弟弟一起上教堂。王俊雄有一股特別的黑色幽默，傷痛的事，他笑著講成喜劇，那時兄弟倆聽牧師說話，牧師說每個人心中都有耶穌。「我弟弟就跟我說，ㄟㄟ，哥，牧師怎麼會知道我心中有一本『A書』。」說到這邊，王俊雄對弟弟把耶穌聽成A書哈哈笑著，眼中泛著淚光。

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