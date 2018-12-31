國際客瘋搭郵輪來台！台灣首度叩關百萬郵輪大國　明年拚「多母港」

▲麗星郵輪處女星號。（圖／麗星郵輪提供）

記者賴文萱／台北報導

台灣郵輪市場正夯，今年共有614搜船停靠，預計今天將首度叩關百萬郵輪大國，全年估達到100萬3千人次。事實上，加上兩岸渡輪的旅客量，台灣港群在27日已迎接第120萬國際旅客人次，相較於去年成長20%，成績亮眼。

台灣港群在12月27日，歡慶國際旅客突破120萬人次！港務公司指出，去年12月31日，在基隆港同樣的場地舉辦了台灣港群國際旅客突破100萬人次的慶祝活動，時隔一年，國際旅客人次今年一舉成長了20%。

▲臺灣港群27日歡慶國際客輪旅客突破120萬人次。（圖／臺灣港務公司提供）

若扣除兩岸渡輪的人次部分，累計至27日，郵輪旅客量達99萬7千人次，不過，再加上29日、31日還有兩艘郵輪來台，共計6千人次，全年估可達100萬3千人次，台灣首度叩關百萬郵輪大國。

基隆港務分公司總經理劉詩宗表示，2018年國際客輪的大幅成長，必須感謝麗星郵輪及公主遊輪在基隆港的加碼布局，未來將繼續努力推動郵輪產業的成長。

▲公主遊輪盛世公主號。（圖／公主遊輪提供）

回顧今年郵輪市場，可說是台灣郵輪的豐收年，包括卡莉多麗自基隆出發的台灣跳島郵輪行程、MSC旗下郵輪首度靠泊台灣、韓國樂天首度包船來台、麗星及公主遊輪首度配置基隆多母港航線、基隆-沖繩-濟州三方MOU簽訂…等，首度來台操作母港航線的盛世公主號，更繳出了27航次、20萬人次的亮眼成績。

▲基隆港港務大樓優化示意圖。（圖／臺灣港務公司提供）

港務公司表示，期待基隆港在東、西岸旅客中心硬體改善後，可有效提升服務品質，躋身亞洲標竿郵輪母港之列。再加上高雄港近年規模逐漸成形，未來將爭取國際郵輪停靠雙港口，期望帶來更多國際旅客。