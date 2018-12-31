國道頭份段2休旅車追撞嚴重凹陷　2家庭9人傷

▲遭撞的休旅車，車尾嚴重變形、凹陷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

國道1號苗栗頭份北上路段，30日晚間發生後方休旅車疑似未保持安全距離，追撞上前方休旅車，造成2部車車頭及車尾都嚴重變形、凹陷；造成大人、小孩共8人受傷送醫，經檢查後幸好都無大礙。

▲2家庭共8人受傷送醫，經檢查後幸好都無大礙 。（圖／記者黃孟珍攝）

警方表示，30日晚間11時許，因為元旦連續假期，國道上車流量明顯增多。一位謝姓駕駛（42歲）自台中要返北回家，車上載著妻子與兩名就讀國小的女兒，行經國道1號北上114.8公里頭份路段，未留意前方塞車車速減緩，直接撞上前方范姜女子（35歲）所駕駛的休旅車，造成范姜車的車尾嚴重凹陷，車內有范母、妹妹及2名讀國小的子女，連同謝男一家人，共有8人受到輕微擦傷，分別由3救護車送到頭份市為恭醫院急救，檢查後並無大礙。

▲因連續假期國道車流量大，幸好路上車輛紛紛避開，讓出一條路給救護車通行，沒有耽誤到就醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方對其2名駕駛施行酒測後，並無酒精反應，國道1號也因這事故，更回堵到近深夜12時才暢通，幸好國道上的車輛聽聞後方救護車警笛聲，紛紛讓道給救護車先行，才沒有耽誤道傷者送醫時間，也充分展現了人性光輝的一面。