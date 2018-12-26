最忘不了前女友星座排行榜冠軍爆冷　金牛網友喊冤：躺著也中槍

▲第五名巨蟹座：過度傷痛失心瘋。（圖／翻攝「靠杯星球 Fun Planet」YouTube／下同）

網搜小組陳俊宏／綜合報導

「靠杯星球」（Fun Planet）推出《靠杯星座》系列影片，列出最忘不了前女友的星座前5名，結果金牛座跌破眾人眼鏡爆冷奪冠。許多金牛網友不平地說，「雖然金牛用情深....但是....哪有現任替代品至種事啊，金牛才不會這樣勒！」

第五名巨蟹座：過度傷痛失心瘋



傷心自問「我有那麼不好嗎？為什麼要跟我分手」，見到女性友人安慰，態度180度大轉變，「妳跟我在一起就可以繼續安慰我了，而且我人又這麼好對不對，當我女朋友。」

第四名雙魚座：每段感情都特別



想起前任女友，「為什麼要跟我分手？我不要再想她了」，結果又想起前前任、前前前任。

第三名天蠍座：由愛生恨想報復



對朋友說，「我很好啊，我已經決定把OO的回憶，深深地埋在我的心裡了」。沒想到實際卻拿著鏟子，「賤女人，我要把妳給埋了！」

▼第一名金牛座：現任只是替代品。

第二名摩羯座：睹物思情忘不了



想起和前女友一起走的路，一起吹的微風、到海邊裸泳，約會快遲到時的跌倒情景。

第一名金牛座：現任只是替代品



和新女友交往，結果心中卻想著前任的好，「我還是忘不了妳，不管是誰都取代不了妳在我心中的位子。（現任）只是用來填補我心裡的空虛而已，我永遠會等妳回來。」

對於結果，許多金牛網友都跳出來反駁，「靠北，金牛座躺著也中槍，誰來替金牛平反一下啊」、「問號，金牛躺者也中槍」。