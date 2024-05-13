　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

帥網公要她投資虛擬幣　花蓮女領130萬面交...警搜圖拆穿騙局

▲在員警溝通下，將女子網路男友個人相片放至網路上蒐圖，證實是大陸小紅書衣物穿搭男模特兒。（圖／新城警分局提供）

▲在員警溝通下，將女子網路男友個人相片放至網路上搜圖，證實是大陸小紅書衣物穿搭男模特兒。（圖／新城警分局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

新城警分局日前接獲民眾報案表示有一名女子遭詐騙，預計至新城火車站交付錢財給詐騙車手，希望警方去攔阻，警方獲報後立即派員前往處理。

經新城警分局偵查佐及員警抵達新城火車站後，接到通知表示詐騙集團因人力不足，需要更改時間、地點，警方於是趕緊與被害人聯繫，但被害人拒接電話，經不斷的追查最後在太魯閣國家公園管理處內找到被害人。

被害女子表示，今年初在網路臉書交友社團上認識一名叫阿光的男子，雙方互稱彼此為男女朋友，該男並不斷向被害人示好，阿光向被害人表示近期告知有投資「虛擬貨幣：USDT」獲利之管道，需要跟她借錢投資，於是便向信貸業者借款新台幣130萬元，欲交給詐騙集團指派之車手。

員警得知後向被害人表示這是典型詐騙，無奈女子對其男友身分深信不疑，即使員警不斷勸說，女子仍相信阿光不會欺騙她，最終在場員警溝通下，獲得被害人同意檢視其手機，並將其男友阿光個人相片放至網路上搜圖，證實是大陸重慶地區小紅書衣物穿搭男模特兒，非被害人所稱的台北人「趙維麟」；另外女子聲稱其男友係中國信託風控股職員，經員警向中國信託查詢並結果並無此人，至此女子才相信一切都是詐騙集團捏造的謊言，女子最後只有將新台幣130萬元存回自身帳號。

員警隨後通知女子家屬將其帶回，並提醒要注意被害人切勿再次受騙，本案警方成功阻止民眾受騙上當，守住新台幣130萬元。

新城警分局表示，由於詐騙案件層出不窮，若遇民眾疑似遭詐騙情形，立即通報轄區警方到場協助，防止詐騙案件的發生；最後提醒民眾，如有遇疑似遭詐騙情形，請立即撥打165防詐騙諮詢專線或撥打110報案，以避免辛苦的血汗錢遭詐騙集團騙取。

ET快訊
快訊／海盜火球狀元認愛「美國第一美少女」　擁1200萬粉絲
今晨15.3℃！　下波更低溫雨區擴大時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

外役監受刑人落跑！方青山犯9罪關7年9月　公布照片全國通緝

搶銀樓強盜父　竟是「仁武削頭遊覽車」慘死老翁

三重滅門狠男控妻「酒店上班劈腿」：動手是幫她解脫

10年壽險到期前高雄男「猝死」　一個原因判保險公司免賠

中和孕醫遭霸凌「連上32小時班」！慘求助身心科還流產　院方證實

台南塑膠工廠大火　3000平方公尺廠房陷入火海

快訊／父親遭騙走3千萬房產「主嫌遭收押」　女兒謝檢警：願回家鄉貢獻

週薪1.5萬！士院選任國民法官「53選10」　將審醉男勒斃運將案

快訊／台南萊芉寮工廠火警　全面燃燒火勢猛烈

他車牌遭冒用「狂收13張罰單」！打給警局又被嗆：吵架晚上再來

李棟旭聽土味情話超氣「我44歲了^^」　「MBTI是SEXY」他怒喊：不要吵！

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

金紙免折直接飛爐內　網：神明自動點鈔機

觀眾鬧場大喊：拍遺照 小春安撫粉絲全場嗨炸

苦等5年！《慶餘年第二季》5/16登Disney+　張若昀滿血復活..權謀燒腦再升級

農場鵜鶘張巨嘴吞同事鴨　苦主被救出懵了：誰關燈

胡瓜101買錶被要求配貨500萬 「再也不去了」 ｜20240513 ET午間新聞

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

主持婚禮新郎超失控　她崩潰下台：我先離開

台南市佳里區海澄里萊芉寮工廠火警　全面燃燒火勢猛烈

外役監受刑人落跑！方青山犯9罪關7年9月　公布照片全國通緝

搶銀樓強盜父　竟是「仁武削頭遊覽車」慘死老翁

三重滅門狠男控妻「酒店上班劈腿」：動手是幫她解脫

10年壽險到期前高雄男「猝死」　一個原因判保險公司免賠

中和孕醫遭霸凌「連上32小時班」！慘求助身心科還流產　院方證實

台南塑膠工廠大火　3000平方公尺廠房陷入火海

快訊／父親遭騙走3千萬房產「主嫌遭收押」　女兒謝檢警：願回家鄉貢獻

週薪1.5萬！士院選任國民法官「53選10」　將審醉男勒斃運將案

快訊／台南萊芉寮工廠火警　全面燃燒火勢猛烈

他車牌遭冒用「狂收13張罰單」！打給警局又被嗆：吵架晚上再來

iPhone掛了「與世隔絕」一個早上　醫有意外收穫

美國安顧問：華府不認為加薩發生種族滅絕

海盜164公里火球狀元認愛！　「美國第一美少女」擁1200萬粉絲

外役監受刑人落跑！方青山犯9罪關7年9月　公布照片全國通緝

比銀杏更有用！專家推薦「大腦最愛」的5種食物　提升記憶不卡卡

3歲兒突暴衝「掙脫媽媽手」被車撞飛住ICU　母超自責

今年必備復古眼鏡！韓星都在戴無框眼鏡　Y2K紅框、豹紋框再流行

等嘸降息！　專家曝「1關鍵因素」讓通膨降不下來

搶銀樓強盜父　竟是「仁武削頭遊覽車」慘死老翁

三重滅門狠男控妻「酒店上班劈腿」：動手是幫她解脫

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

社會熱門新聞

台南明德外役監26歲受刑人跑了　正面照曝光

露營區虐死人！今年才開幕　Google五星好評

狼司機假借看夜景性侵女大生　判7年半定讞

即／父遭騙走3千萬房產「主嫌落網」　女兒發文謝檢警

快訊／台南工廠火警　全面燃燒

台南女童遭「狂賞10耳光」巴到站不穩！嬤曝動手原因

台南塑膠工廠3000平方公尺廠房陷火海

中和孕醫遭霸凌！連上32小時班慘流產

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

南投露營場私刑打死員工　縣府：非合法登記

他車牌遭冒用狂收13張罰單！打給警局竟被嗆

10年壽險到期前男猝死　家屬領嘸錢

還不起錢殺全家！滅門女婿天價賭債金額曝光

即／沒人換電池！Gogoro換電站突爆炸起火

更多熱門

相關新聞

用椰子擦乳被罰179萬！椰樹集團女模包緊緊直播

用椰子擦乳被罰179萬！椰樹集團女模包緊緊直播

以打「擦邊球」聞名的椰樹牌再陷風波，在廣告出現「用椰子擦乳」、「南太平洋美女很少飛機場」等違背社會風俗內容，因而被大陸官方罰40萬元人民幣（約新台幣179萬元），此前回應被罰表示「不服」。5月11日，椰樹直播間畫風突變，模特穿防曬服「全身包緊」，只剩下一個眼睛。

陳水扁感慨「阮是用命底打拚」　早安圖合成浩克

陳水扁感慨「阮是用命底打拚」　早安圖合成浩克

哪種理財方式最好？

哪種理財方式最好？

北京「罕見」出現玫紅色極光　

北京「罕見」出現玫紅色極光　

大陸「國產BMW」突破600萬輛

大陸「國產BMW」突破600萬輛

關鍵字：

信貸鉅款投資虛擬貨幣大陸男模網路情人打水漂

讀者迴響

熱門新聞

10年前買鴻海股票「放到忘記」！吳怡霈翻出帳戶嚇呆

台南明德外役監26歲受刑人跑了　正面照曝光

露營區虐死人！今年才開幕　Google五星好評

狼司機假借看夜景性侵女大生　判7年半定讞

市場衣服「1件39元」！女結帳傻眼　秒被恐怖陣法包圍

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

一堆人等吃壽司！「店員大聲喊一句」6組客人秒結帳

即／父遭騙走3千萬房產「主嫌落網」　女兒發文謝檢警

快訊／台南工廠火警　全面燃燒

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

台南女童遭「狂賞10耳光」巴到站不穩！嬤曝動手原因

「最強外掛」安芝儇宣布搬到台灣！球迷嗨翻：歡迎成為高雄人

台南塑膠工廠3000平方公尺廠房陷火海

歐陽娜娜伯克利讀6年「只有文憑沒學位」親回應爭議

快訊／TENGA：送每位消費者最大賞

更多

最夯影音

更多

李棟旭聽土味情話超氣「我44歲了^^」　「MBTI是SEXY」他怒喊：不要吵！

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

金紙免折直接飛爐內　網：神明自動點鈔機

觀眾鬧場大喊：拍遺照 小春安撫粉絲全場嗨炸

苦等5年！《慶餘年第二季》5/16登Disney+　張若昀滿血復活..權謀燒腦再升級

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面