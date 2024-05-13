帥網公要她投資虛擬幣　花蓮女領130萬面交...警搜圖拆穿騙局

▲在員警溝通下，將女子網路男友個人相片放至網路上搜圖，證實是大陸小紅書衣物穿搭男模特兒。（圖／新城警分局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

新城警分局日前接獲民眾報案表示有一名女子遭詐騙，預計至新城火車站交付錢財給詐騙車手，希望警方去攔阻，警方獲報後立即派員前往處理。



經新城警分局偵查佐及員警抵達新城火車站後，接到通知表示詐騙集團因人力不足，需要更改時間、地點，警方於是趕緊與被害人聯繫，但被害人拒接電話，經不斷的追查最後在太魯閣國家公園管理處內找到被害人。

被害女子表示，今年初在網路臉書交友社團上認識一名叫阿光的男子，雙方互稱彼此為男女朋友，該男並不斷向被害人示好，阿光向被害人表示近期告知有投資「虛擬貨幣：USDT」獲利之管道，需要跟她借錢投資，於是便向信貸業者借款新台幣130萬元，欲交給詐騙集團指派之車手。

員警得知後向被害人表示這是典型詐騙，無奈女子對其男友身分深信不疑，即使員警不斷勸說，女子仍相信阿光不會欺騙她，最終在場員警溝通下，獲得被害人同意檢視其手機，並將其男友阿光個人相片放至網路上搜圖，證實是大陸重慶地區小紅書衣物穿搭男模特兒，非被害人所稱的台北人「趙維麟」；另外女子聲稱其男友係中國信託風控股職員，經員警向中國信託查詢並結果並無此人，至此女子才相信一切都是詐騙集團捏造的謊言，女子最後只有將新台幣130萬元存回自身帳號。

員警隨後通知女子家屬將其帶回，並提醒要注意被害人切勿再次受騙，本案警方成功阻止民眾受騙上當，守住新台幣130萬元。



新城警分局表示，由於詐騙案件層出不窮，若遇民眾疑似遭詐騙情形，立即通報轄區警方到場協助，防止詐騙案件的發生；最後提醒民眾，如有遇疑似遭詐騙情形，請立即撥打165防詐騙諮詢專線或撥打110報案，以避免辛苦的血汗錢遭詐騙集團騙取。