陸空合進警犬巡場　北市跨年強化維安　

▲信義警方出動警犬隊、無人機干擾器加上全員出動務求確保跨年或動線順利進行。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

再過不到24小時就要進入跨年，北市警方為了杜絕任何恐怖攻擊威脅，並讓所有參加跨年活動民眾都能快樂出門平安回家，信義分局與刑大特勤中隊、新北市警察局警犬隊共同組成「反恐打擊部隊」將針對會場中毒品、刀槍械、爆裂物進行全面清查，阻絕任何恐怖攻擊的發生。

信義警分局指出，同時為了避免有心人未經核准使用空拍機，造成地面群眾的為害，跨年活動期間警方將使用空拍機攔截器干擾擅自升空的空拍機，也會嚴格限制民眾帶氣球進入管制區，民眾若攜帶警方將會依規定沒收。

▲信義警方出動警犬隊、無人機干擾器加上全員出動務求確保跨年或動順利進行。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，為防止恐怖份子利用大型車輛闖入會場管制區內進行攻擊，跨年活動期間會在周邊重要路口設置大型警備車及利用改道牌區隔，希望藉由多重現制有效保障跨年完會活動安全，警方並呼籲，因為預計跨年晚會人潮眾多，希望務必住意自己人身安全並務推擠，避免發生踩踏意外。

信義警分局表示，活動當天將全員出動，從空中到地面，全面維護活動現場安全，期間如果民眾對於大眾運輸工具、接駁專車、服務臺及機動派出所等問題有任何需求，歡迎詢問現場警察同仁。