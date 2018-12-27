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黑夜寒冬車爆胎！暖心副所長協助警戒幫換胎　超給力

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▲李姓駕駛自小客車行經台11線三仙隧道時，右前輪突然爆胎。（圖／台東縣警察局提供，下同）

李姓駕駛自小客車行經台11線三仙隧道時，右前輪突然爆胎。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

一名李姓駕駛載著一家人日前行經台11線三仙隧道時，所駕駛之自小客車右前輪突然爆胎，本想自行換胎，卻一直拆不下破損的輪胎，所幸遇到巡邏員警經過協助，一家人才終於結束這場寒風刺骨的爆胎驚魂。

成功警察分局新豐派出所副所長蘇相吉以及警員蔡憶音日前執行20至22時巡邏勤務，在11線三仙隧道北端，發現一部汽車停於路旁，一名女子抱著嬰兒在黑暗處指揮交通，另外兩名女子則拿著手機，用微弱的燈光協助照明。

▲李姓駕駛自小客車行經台11線三仙隧道時，右前輪突然爆胎。（圖／台東縣警察局提供，下同）

寒風凜冽無路燈等照明，一家五口在路旁打不停冷顫。

副所長上前關心，得知這一家人所駕駛的自小客車突然爆胎，而裡面唯一的男性正蹲在一旁吃力地更換輪胎。

寒風凜冽路旁亦無路燈等照明，一家五口不停地在路旁打冷顫，李姓駕駛聯絡鄰近汽車修配廠及輪胎行前來救援，均未獲回應，只好自己換胎，怎知輪胎鎖得太緊，李男用盡力氣，螺絲帽仍不為所動。

▲李姓駕駛自小客車行經台11線三仙隧道時，右前輪突然爆胎。（圖／台東縣警察局提供，下同）

副所長親自幫忙拆下輪胎，協助安裝備胎。

員警見狀，趕緊以巡邏車大燈做為照明，並開啟警示燈防止後方來車追撞，蘇副所長更親自出力為李男拆下輪胎，並協助其將備胎安裝妥當，讓一行人得以繼續往目的地前進，李姓駕駛一家對熱心員警不斷言謝，還直呼暖心員警「超給力」！

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