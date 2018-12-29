高國華喊冤0.25沒酒駕　聲請提審！質疑逮捕程序有瑕疵

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記者楊佩琪、邱中岳／台北報導

補教名師高國華酒駕被逮，酒測值0.25被依公共危險罪移送台北地檢署。不過高國華喊冤，有喝了4、5碗薑母鴨，但沒有酒駕，質疑逮捕程序有瑕疵，抵達北檢後向台北地方法院聲請提審，也就是說，如果法官認定確實瑕疵或不應逮捕，可以當庭釋放高國華，如果駁回，高國華得回到北檢接受檢察官訊問。

根據立法院在2014年修訂的《提審法》，白話來說，任何未經法院許可遭逮捕，當事人可向法院「聲請提審」，由法官認定逮捕程序否有瑕疵，若有，可裁定當庭釋放當事人，若沒有，送回地檢署，或原解送機關。

▲高國華駕車離開派出所後，因有違停被員警攔下，酒測值測出0.25超標，但他堅稱自己沒酒駕。（圖／記者邱中岳攝）

高國華於26日晚間6點多，與友人在新北市永和吃薑母鴨餐敘後返家，根據他的供述，因返家後找不到手機才又出門，先到派出所調閱監視畫面，但離開時，有員警發現渾身酒味的高國華自己開車，於是上前攔查。

一開始進行酒測時，2次都無法測出指數，第3次才有結果，酒測值0.25，高國華向員警要求「讓我再吹一次」，結果還是超標，因此被移送到北檢。高國華強調，薑母鴨有加米酒沒錯，他僅喝了4、5碗，也喝了3瓶無糖綠茶，但對於酒駕一事，他嚴正否認。