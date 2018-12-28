手術室配置雙監測儀　 確保手術病人麻醉安全

▲奇美醫學中心於全部手術室都已配置『麻醉深度監測儀與肌肉張力監測儀』兩項先進設備，確保手術過程的病患麻醉安全及品質。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

1名90歲老翁因有泌尿道問題，需進行腹腔鏡手術治療，鑑於上次手術後全身虛弱無力3-5天，這次特別與奇美醫學中心麻醉部團隊的醫師討論後，決定使用「麻醉深度監測」及「手術中最適肌張力（OMT）輔助處置」，以提高術後恢復品質和減少麻醉不適，果然手術後病人不但恢復品質良好，出院時間也比預期的早。

奇美醫學中心麻醉部部長陳貞吟、婦幼麻醉科主任褚錦承指出麻醉深度監測儀器（Entropy）是提供醫師有關麻醉中病人的腦波變化數據，可讓醫師藉此調控麻醉深度，施行精準麻醉，以避免麻醉太淺產生術中甦醒，或麻醉太深致甦醒恢復較慢的狀況；而採用的時機是建議所有麻醉的病人都應使用，以確保病人的麻醉安全。

手術中「最適肌張力（optimal muscle tension，簡稱OMT）輔助處置」包含：1、術中即時測試病人肌肉張力，以調整肌肉鬆弛劑劑量，可使得外科醫師能在理想的狀況下進行手術，進而保障手術過程的安全與順暢；2、手術後再配合以新型藥劑（sugammadex）取代傳統肌肉鬆弛劑拮抗劑，這項優點是大幅降低病人呼吸道及肺部的併發症，並協助病人術後盡速恢復自主呼吸，且減少腹部不適、頭痛及心跳減緩等副作用，同時縮短術後虛弱無力的時間。

而「最適肌張力輔助處置」的採用時機，則建議：1、當病人需進行精細手術、高風險手術如：達文西手術、眼科手術、腹腔鏡手術、喉部手術等、胸腔手術及神經相關手術如：脊椎手術；2、65歲以上年老病人、肥胖者、有心肺相關疾病者，也都是適用的族群；3、多於4小時的長時間手術；4、當病人希望手術及麻醉能多加一層的保障，OMT輔助處置也能帶來物超所值的效果。

奇美醫學中心麻醉部部長陳貞吟強調：麻醉的安全與手術的成功同樣重要是奇美醫學中心一直以來都重視並堅守的鐵則，當「麻醉深度監測（ntropy）」與「手術中最適肌張力（OMT）輔助處置」兩者的相輔相乘，已有很多臨床經驗的成功案例證實，同時可以提高病人麻醉安全與加快術後恢復的效果。

在目前國內的醫學中心當中，奇美醫學中心於全部手術室都已配置『麻醉深度監測儀與肌肉張力監測儀』兩項先進設備，其配置率達100％是優於其他醫學中心僅有的醫院，為確保手術過程的麻醉安全及品質，特別提醒有需要的民眾可在術前和麻醉醫師討論。