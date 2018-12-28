　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

手術室配置雙監測儀　 確保手術病人麻醉安全

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲奇美醫學中心於全部手術室都已配置『麻醉深度監測儀與肌肉張力監測儀』兩項先進設備，確保手術過程的病患麻醉安全及品質。（圖／記者林悅翻攝）

▲奇美醫學中心於全部手術室都已配置『麻醉深度監測儀與肌肉張力監測儀』兩項先進設備，確保手術過程的病患麻醉安全及品質。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

1名90歲老翁因有泌尿道問題，需進行腹腔鏡手術治療，鑑於上次手術後全身虛弱無力3-5天，這次特別與奇美醫學中心麻醉部團隊的醫師討論後，決定使用「麻醉深度監測」及「手術中最適肌張力（OMT）輔助處置」，以提高術後恢復品質和減少麻醉不適，果然手術後病人不但恢復品質良好，出院時間也比預期的早。

奇美醫學中心麻醉部部長陳貞吟、婦幼麻醉科主任褚錦承指出麻醉深度監測儀器（Entropy）是提供醫師有關麻醉中病人的腦波變化數據，可讓醫師藉此調控麻醉深度，施行精準麻醉，以避免麻醉太淺產生術中甦醒，或麻醉太深致甦醒恢復較慢的狀況；而採用的時機是建議所有麻醉的病人都應使用，以確保病人的麻醉安全。

手術中「最適肌張力（optimal muscle tension，簡稱OMT）輔助處置」包含：1、術中即時測試病人肌肉張力，以調整肌肉鬆弛劑劑量，可使得外科醫師能在理想的狀況下進行手術，進而保障手術過程的安全與順暢；2、手術後再配合以新型藥劑（sugammadex）取代傳統肌肉鬆弛劑拮抗劑，這項優點是大幅降低病人呼吸道及肺部的併發症，並協助病人術後盡速恢復自主呼吸，且減少腹部不適、頭痛及心跳減緩等副作用，同時縮短術後虛弱無力的時間。

而「最適肌張力輔助處置」的採用時機，則建議：1、當病人需進行精細手術、高風險手術如：達文西手術、眼科手術、腹腔鏡手術、喉部手術等、胸腔手術及神經相關手術如：脊椎手術；2、65歲以上年老病人、肥胖者、有心肺相關疾病者，也都是適用的族群；3、多於4小時的長時間手術；4、當病人希望手術及麻醉能多加一層的保障，OMT輔助處置也能帶來物超所值的效果。

奇美醫學中心麻醉部部長陳貞吟強調：麻醉的安全與手術的成功同樣重要是奇美醫學中心一直以來都重視並堅守的鐵則，當「麻醉深度監測（ntropy）」與「手術中最適肌張力（OMT）輔助處置」兩者的相輔相乘，已有很多臨床經驗的成功案例證實，同時可以提高病人麻醉安全與加快術後恢復的效果。

在目前國內的醫學中心當中，奇美醫學中心於全部手術室都已配置『麻醉深度監測儀與肌肉張力監測儀』兩項先進設備，其配置率達100％是優於其他醫學中心僅有的醫院，為確保手術過程的麻醉安全及品質，特別提醒有需要的民眾可在術前和麻醉醫師討論。

ET快訊
「台酒酒香拌麵」品質異常！全面下架、回收逾萬袋
iPhone鍵盤4個小密技　單手打字更快速
詹雅雯、韓國瑜跨年合體破局！拒唱「這首歌」遭退通告

關鍵字：手術室,雙監測儀,麻醉

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／直奔167公里！花蓮命危早產嬰送抵台大　生母：我的小孩我自己救

影／春水堂「餐桌杯接」男童尿！母爆氣：有什麼錯嗎？　7字惹怒全網

豬隊友被載停紅燈砸車遭2車6人圍毆　載人的酒駕送辦

「9555」最強正宮駕Volvo撞老公　遭抓姦夫身分曝光

旅行團152人跑光光　網爆：越南妹藏身高雄「魚翅樓」

府會首長相見歡　「良哲祥」攜手打拚大台南

偏鄉孩子圓閱讀夢！　玉山銀行打造花蓮第6所玉山圖書館

手術室配置雙監測儀　 確保手術病人麻醉安全

2019年元旦連續假期　歸仁警強化交管順暢平安歸

搭乘接駁公車　屏東墾丁龍磐草原迎曙光　

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

聖誕節抽中「超豪華」禮物　開箱後傻眼...網：這台很貴ㄟ

弟弟抽到最大盒禮物好開心！　拆開見「白色棒狀物」秒假哭

賴解孵承受極大壓力　Ella哭著：老公，對不起！

Angelababy不彎腰「助理蹲地幫脫鞋襪」　網PO證據照開戰！

和郝龍斌在住處獨處3小時？　游淑慧擬提告：他像爸爸一樣

府會首長相見歡　「良哲祥」攜手打拚大台南

偏鄉孩子圓閱讀夢！　玉山銀行打造花蓮第6所玉山圖書館

手術室配置雙監測儀　 確保手術病人麻醉安全

2019年元旦連續假期　歸仁警強化交管順暢平安歸

搭乘接駁公車　屏東墾丁龍磐草原迎曙光　

男子侵入工地偷鐵條　警民合力現行犯逮正著

台南市六信高中烘焙師生　製作布丁、餅乾家扶送愛

影／白沙屯媽祖破天荒下高屏　白髮翁「全身抖動」摸鬍大笑！土地公驚喜降駕

快訊／彰化驚傳「2死豬屍」棄大排？女議員急通報　動防所到場回應了

信守承諾！　台南市議會無盟要求郭信良　4年內不能回民進黨

經典格紋怎麼搭？學劉雯穿出氣勢、歐陽娜娜用運動風混搭

【瑪法達談星】十二星座12.26~01.01運勢　逆勢求進　物極必反

差點親密接觸！她椅縫中見「4小肉球」say hi　網譙爆：該容嬤嬤上場了

越南捕獲天菜女神！老司機「5天4夜極樂之旅」曝光：難收心　網推爆揪團

苗檢賄選幽靈人口再起訴11件　民意代表15人被提當選無效之訴

快訊／普悠瑪翻覆懲處「3任台鐵局長」定案！鹿潔身最重記大過

偷親午睡中的國小女童　桌球教練：模樣太可愛了！

「打電話賺錢」逃逸越勞都來這當機手　200越南人遭詐1500萬

死神放她7天假！老婦死2日復活　開口要「喝酒吃肉」後離世

嗆養狗就載去丟！　4年後阿嬤「親手釘木床」寵柴：你最乖了

地方熱門新聞

翁全身抖動大笑！土地公降駕迎媽..

即／彰化驚傳2死豬棄大排　動防..

未來藍、綠總統強棒人選　在桃園..

無盟要求郭信良　4年內不回綠營

怕再生一個　李佳芬不陪夜宿

衛生所15萬龍柏　遭腰斬當垃圾..

夜宿新歡家　許淑華私事放心底

許淑華被指涉貪　擬向壹週刊抗議

國九隊好窩心　為插管早產兒國5..

相戀12年先後罹癌　情侶安病房..

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

國瑜夜市原10點要結束　警求民..

南市藍軍議員譴責民進黨讓萬物飛..

撒固兒部落辦改良式背心服飾研習

更多熱門

相關新聞

「我死了好幾次」她談求子之路心聲

她42歲開始準備生小孩，做了7次試管，一次試管花費，大約在12到15萬元之間，負擔沉重。最拮据的一次，曾經在醫院繳費處，發現現金不夠，只好拿信用卡預借現金應急。

慢性病患麻醉空腹　仍要規則用藥

空腹能吞藥？醫曝「4藥品」風險↑

人妻愛美隆鼻　注麻醉直接心跳停

產巨嬰　孕婦「脂肪10cm」難麻醉

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

大飛「她說好」求婚影片曝光！

IG深夜詭異更新　被全球網友嗆爆

漢堡肉驚見密集膿皰！網友全嚇傻：咬5口了

罔腰賣1580元保養品　網撕開包裝：是別家200元商品

假請太多無年終　他6證據打臉老闆

翁全身抖動大笑！土地公降駕迎媽祖

屏東負能量路跑關卡曝光　主辦出大絕

農場驚見35條響尾蛇狂竄　3男嚇歪

他被繼父養大　聖誕節送上收養書

小玉發禮物時間一到「0人到場」

「放鳥百岳男」被求償231萬全部繳完

她神解析蔡依林MV　30處暗喻看完起雞母皮

男大生騎阿里山看日出　遭逆向遊覽車撞死

韓國瑜要建夢幻大機場？選址曝光

老公模型塞滿2層樓　網見神物跪了

更多

最夯影音

更多

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逛逛你喜歡的房子

加入降價立刻通知你，還可以抽iPhone！

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面