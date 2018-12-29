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賈靜雯產後肌膚和身材都像20歲少女　秘訣就靠每天棒式3分鐘

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賈靜雯11月在峇里島與修杰楷補辦婚宴，浪漫的婚禮照片美翻眾人，被問到婚前有沒有做什麼保養，賈靜雯笑說：

「完全沒有時間，拍戲太忙了，連運動都沒時間，我一直被唸，但真的太忙了，拍戲拍到上飛機的前一天還在拍。」

能如此做自己，也歸功於賈靜雯平日就相當注重保養，「雖然我很忙，但一定要抓空檔保養。我覺得保養還是很重要不能忽略，例如趁著修跟女兒們在吃晚餐的時候，我就趁這時候擦保養品。」

賈靜雯推薦使用LUDEYA琥珀霜（6D超緊緻立體環繞微臻精華霜）厚敷

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

除了肌膚保持年輕，賈靜雯的身材也讓許多人羨慕，擁有三個寶貝女兒，賈靜雯以過來人的經驗分享，產後想快速恢復，產前就不能讓自己太胖。（很重要，請自己念三遍）

「我懷第一胎的時候，有長輩的壓力，要多吃一點，胎兒才會有營養，但現代人很幸福，醫生會告訴你不要吃太多，吃精但不要多。」第一胎花了快兩年才慢慢恢復，到了第二胎、第三胎就有注意飲食，「懷孕時該運動就運動，產前產後的食物要很精確，而不是大量，不能因為貪嘴，想說自己懷孕就多吃，想說在坐月子就多吃。」有了正確的觀念，後面兩胎賈靜雯只花了三個月到半年就差不多恢復原本的體重了。

和許多媽媽一樣，賈靜雯認為產後最難恢復的就是肚子，肚子需要飲食、作息、再加上核心訓練三管齊下，「我很建議做棒式和深蹲，核心的力量有了，你再開始做進階的運動，它會比較有力氣承載。」直到現在，賈靜雯每天都會做棒式3分鐘。

賈靜雯現在的飲食很簡單，早餐，一顆水煮蛋、一個地瓜和一杯黑咖啡，偶爾加點水果；午餐想吃什麼就吃什麼，沒有忌口；晚餐大多時間都在家自己準備簡單的飯菜，還是會吃一點澱粉，雖然不吃宵夜，但若是真得很餓就會吃牛奶泡麥片。

※編輯：yoyo VOGUE.TW

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：VogueTaiwan,賈靜雯,瘦身,美體

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