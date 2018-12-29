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全台首間「全家Let’s Café旗艦店」　12款獨賣輕食、大人系質感空間

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現在起，全家便利商店不再只是你家，更會成為你的口袋咖啡館之一。全家便利商店以自有咖啡品牌Let’s Café為主題開發的Let’s Café旗艦店，落腳台北市仁愛圓環的靜巷內，以單品咖啡、獨賣輕食，加上大人感的優雅空間，將便利商店咖啡拉抬到不輸專業咖啡館的等級。

全家便利商店深究台灣咖啡市場趨勢，發現相較於美國、韓國，台灣的黑金市場仍有三倍成長空間的潛力，同時「咖啡＋輕食＋空間」的店型成長趨勢更是表現迅猛，因此全家將座落在仁愛圓環的敦新店改裝成全台首間Let’s Café旗艦店，並以此店為起點，拓展Let’s Café的更多可能。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

全台首間全家Let’s Café旗艦店，從外觀就和我們熟知的全家便利商店做出區隔，首先是藍配綠的全家標準色被加入了灰色調的海軍藍取代，外觀的白色磚牆上有手繪的歐洲咖啡館場景，印上「喝一口美好Let’s Cafe」字樣的皮革吊掛將會是IG打卡熱點。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

室內空間更是一目瞭然以「咖啡」為主體的規劃，放置兩台要價百萬的咖啡機的櫃檯與輕食展示櫃首先印入眼簾，後方才是一般商品的結帳櫃檯；除了門口即設置吧檯和沙發位，後方更有一個區塊被佈置以大理石牆面、乳白色吊燈、木質高吧桌、淺灰色沙發，用色有如今年爆紅的莫蘭迪色調，低彩度的灰、白、海軍藍，提升了空間的質感，並配備免費網路和充電插座，完全跳脫一般便利商店座位區的規格。

飲品部分規劃出四大類—Premium、Classic、Special、Others，常態性供應21個品項。已在2017年底開賣單品咖啡的全家，這次特別為Let’s Café旗艦店購入總價百萬元的「咖啡大師」專業機台和泡沫咖啡機，咖啡大師專業機台號稱可以沖泡出媲美手沖咖啡的口感；泡沫咖啡機則為UCC全球專利，可以在冰咖啡上層打出細緻泡沫，喝來更為滑順圓潤。
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

第一波導入的單品豆皆為全台便利商店獨家，包括帶有獨特草莓、葡萄柚香味的耶加雪菲（2018/12/17至2019/1/15限時販售）；帶有野莓、胡桃口感的黃金曼特寧(2019/1/16上市)；以及數量稀少的台灣產阿里山豆，即日至12/22，連續6天每天限量販售50杯，每杯售價也以低於市價的150元作為給消費者的開幕優惠。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

喝咖啡配輕食是泡咖啡館的王道，Let’s Café旗艦店獨家推出12款輕食甜點，包括牛肉起司可頌、雙起司火腿薯泥巧巴達、抹茶烤布蕾、紐約乳酪蛋糕等，最貴70元，最便宜的可麗露也只要35元，親民的價格想必會讓此地一時之間一位難求。

全家Let’s Café咖啡旗艦店
地址：台北市仁愛路四段112巷5號
營業時間：咖啡櫃台營業時間為早上7點到晚間11點，便利商店區為24小時營業

※編輯：silvia VOGUE.TW | 圖片：silvia sun | 來源：全家便利商店

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：VogueTaiwan,全家,咖啡,台北

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