大陸2018十大經濟新聞（上）　貿易戰、假疫苗「腹背受敵」

▲大陸今年經濟發展面臨許多事件的挑戰。圖為上海陸家嘴金融區。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／專題報導

2018作為大陸十九大後，面對「新時代」發展挑戰的開局之年，兩岸關係更因惠台措施公布、居住證、九合一大選風雲變色，《ETtoday新聞雲》整理出2018年大陸「十大經濟新聞」、「十大政治新聞」，以及年度「兩岸十大新聞」，分別以上下兩集模式，即日起陸續上線，幫助讀者回顧2018年兩岸大事。

就經濟面來看，今年大陸在中美貿易戰、減稅降費推動、個稅改革等事件發生下，可以說是砥礪前行，有不少事件也高度影響台灣產業，在「大陸2018十大經濟新聞（上）」中，《ETtoday新聞雲》先列出前五名，提供讀者討論。

▲美國總統川普、中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

一，「中美貿易戰」，雙方互相加徵關稅總額超過3000億美元，影響力殃及全球，明年1月兩國磋商結果成關鍵。

美國總統川普上任以來，對與大陸的貿易逆差不滿，並透過301條款指控中方侵害美方智財權等。磋商未果後，美國6月16日公布首波對華加徵關稅清單，7月6日上路，而後中方提出對等反制。三波關稅加徵後，中美貿易戰牽涉商品規模逾3000億美元，除殃及全球，在陸布局台商更首當其衝，雖年底G20峰會雙方達成暫時休兵的共識，但未來中美如何磋商、決策，仍需外界關注。

▲大陸推動減稅降費。（圖／CFP）

二，中央加大推動「減稅降費」，並進一步「紓困民企」。

面對經濟發展步入新常態、新時代，大陸近年推動一系列減稅和普遍性降費措施，如營業稅改增值稅等，並鼓勵銀行加大信貸支持，財政部長劉昆表示，今年初制定的1.1兆元各項減稅降費政策已經實施；此外，年底大陸支持一系列鼓勵民營企業、中小型企業發展的政策，中金公司統計，地方、上市企業、中央等推動的紓困資金超過5000億元人民幣。

▲《我不是藥神》。（圖／《我不是藥神》劇照）▼長春長生假疫苗 。（圖／路透社）

三，電影「我不是藥神」、「長春長生假疫苗」事件連環爆，大陸醫藥體系大整頓。

今年中描述一名貧困父親，鋌而走險走私藥物的電影「我不是藥神」7月5上映引發熱議，國務院總理李克強還批示要求加快抗癌藥降價。不料，十天後上市藥企長春長生公司驚爆狂犬病疫苗造假、用於兒童的疫苗檢驗不合格，讓民眾尚未平息的痛苦潰堤，國家主席習近平跨海痛斥將嚴肅就責，引發醫藥體系大整頓。

▲孟晚舟保釋後在微信朋友圈發文。（圖／翻攝自百家號）

四，「華為公主孟晚舟在加拿大轉機被捕」。

華為創辦人任正非長女，華為副董事長兼財務長孟晚舟12月1日在溫哥華轉機時，遭加拿大警方應美國政府司法互助要求，出面逮捕，被外界認為與適逢中美貿易戰、國際5G技術競爭白熱化有關，11日孟晚舟獲保後，在朋友圈以「芭雷腳」為配圖，稱「我以祖國為傲」，但由於孟尚無法離開加拿大，華為員工還自製刻有「燈塔在守候，晚舟早歸航」的咖啡杯。

▲「偉大的變革—慶祝改革開放40週年大型展覽」，持續在中國國家博物館展出。（圖／記者蔡浩祥攝）

五，「改革開放四十周年」推動一系列對外開放措施。

適逢改革開放四十周年，大陸除舉辦系列紀念活動，亦有多項進一步推進「新時代」發展的政策在今年推動，包括習近平今年在亞洲博鰲論壇上表示，將推動大幅放寬市場准入、創造更有吸引力的投資環境、加強知識產權保護、主動擴大進口四大舉措；人行行長易綱隨之公布12項金融開放措施等。

另第六到第十個大陸2018十大經濟新聞」，分別為「打造阿里巴巴傳奇，馬雲宣布退休」、「美國封殺中興通訊事件」、「個人所得稅制度改革」、「首屆中國國際進口博覽會」在上海舉辦，以及「粵港澳大灣區整體規劃落地和珠港澳大橋通車」等，請至►►大陸2018十大經濟新聞（下），瞭解這些事件的詳細內容，並一同關注還有哪些遺珠之憾。