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大陸2018十大經濟新聞（下）　馬雲宣布退休、首屆進博會舉辦

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上海,浦東,外灘,金冒大廈,上海金牛,大國崛起,中國經濟崛起（圖／視覺中國CFP）

▲2018對大陸的經濟發展而言，可謂多事之秋。圖為上海外灘。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／專題報導

盤點大陸年度十大經濟新聞，2018可謂多事之秋，以「中美貿易戰」為起點影響多項事件發生、政策推動，此外馬雲退休、個所稅改革、珠港澳大橋通車等，亦反映大陸新時代的經濟發展進程，《ETtoday新聞雲》在此盤點第六到第十個大陸2018十大經濟新聞，幫助讀者快速回顧今年大陸經濟要聞。

▲馬雲2019年將卸任阿里巴巴集團董事長，交接給現任CEO張勇。（圖／CFP）

▲馬雲2019年將卸任阿里巴巴集團董事長，交接給現任CEO張勇。（圖／CFP）

六，「打造阿里巴巴傳奇，馬雲宣布退休」

阿里巴巴集團創辦人、董事局主席馬雲9月10日宣布一年後卸任，表示自己將「回歸教育」。現年54歲的馬雲身價338億美元，1999年創立阿里巴巴以來，成為跨國電商巨擘，天貓和盒馬鮮生等新零售，支付寶普及顛覆人們的身為，阿里巴巴也擠進全球市值前10企業，如今傳奇即將謝幕，端看促成雙11購物狂歡節的執行長張勇接班後，如何打造阿里巴巴下一個二十年。

▲中國中興通訊公司（ZTE）遭美封殺，如今有機會起死回生。（圖／路透）

▲中國中興通訊公司（ZTE）今年曾遭美封殺，目前已恢復。（圖／路透）

七，「美國封殺中興通訊事件」，貿易戰上升到科技戰的關鍵點。

適逢中美貿易爭端初期，美國商務部4月16日宣布7年內，禁止美國企業向大陸電信設備製造商中興通訊公司銷售零件等，被認為是美國為抑制大陸科技崛起，採取的技術封鎖手段。對此美方則稱是在此之前中興通訊有多名違反美國出口禁令的員工，但最終均未被執行懲處，才祭出封殺手段，外界估計中興通訊為此損失金額超過200億元人民幣，另中興通訊7月13日以14億美元繳納完罰款和保證金後，目前運作已恢復正常。

▲▼大陸《個人所得稅法》從1994年開始實施。（示意圖／CFP）

▲大陸《個人所得稅法》從1994年開始實施。（示意圖／CFP）

八，「個人所得稅改革」，對內優惠、對外攬才。

大陸「個人所得稅法」新制明年起上路，包括對內將個人所得稅起徵點提高，改為每月人民幣5000元（約新台幣2.3萬元）外，稅務居民定義也改為「境內有住所或1年內住滿183天」大幅放寬受到在陸台胞關注，所幸最後台商五年內離境超過30天，即可豁免成為稅務居民的「坐月子」條款不僅續留，還加碼延長成6年，對境外人士的「90天豁免政策」也維持，減輕納稅負擔。

▲▼進博會，中國國際進口博覽會會場外觀。（圖／中新社）

▲中國國際進口博覽會會場外觀。（圖／中新社）

九，「首屆中國國際進口博覽會」在上海舉辦。

作為堅定大陸自身支持貿易自由化、經濟全球化，並主動對外開放的重要主場外交活動，今年11月首屆中國國際進口博覽會在上海舉辦，172個國家、地區和國際組織參會，6天展期按一年計，累計簽署578.3億美元（約合新台幣1.8兆元）的採購意向合約。

▲▼港珠澳大橋。（圖／CFP）

▲港珠澳大橋。（圖／CFP）

十，「粵港澳大灣區」建設推動、「港珠澳大橋通車」

繼紐約都會、舊金山灣區、東京都市圈後，全球第四大灣區「粵港澳大灣區」人口逾6900萬，生產總值過10兆元人民幣，是近年大陸積極推動建設的國家級戰略，4月博鰲亞洲論壇提出「一二三四，一個國家、兩種體制、三個關稅區、四個核心城市」建設方向，《粵港澳大灣區發展規劃》預計2019年初推出，為強化灣區建設，「港珠澳大橋」也於10月24號通車，是世界上最長的沉管隧道，以及世界跨海距離最長的橋隧組合公路。

值得注意的是，除了上述事件以及►►大陸2018十大經濟新聞（上）中的新聞外，還有不少遺珠之憾無法入榜，《ETtoday新聞雲》在此列出提供網友參考，分別是A股入摩、大陸史上最嚴資管新規上路、精準扶貧、海南全島建設自貿區、一行三會變一行兩會、一帶一路五周年推動中非合作、鴻海FII掛牌、小米上市、ofo共享經濟退燒、虛擬貨幣炒作、P2P網貸平台倒閉風暴

2018作為大陸十九大後，面對「新時代」發展挑戰的開局之年，兩岸關係更因惠台措施公布、居住證、九合一大選風雲變色，《ETtoday新聞雲》整理出2018年大陸「十大經濟新聞」、「十大政治新聞」，以及年度「兩岸十大新聞」，均以上下兩集模式，即日起陸續上線，幫助讀者回顧2018年兩岸大事。

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關鍵字：大陸2018十大經濟新聞,大陸2018十大政治新聞,兩岸十大新聞,中美貿易戰,川普,習近平,中國國際進口博覽會,上海,中興通訊,馬雲,阿里巴巴,港珠澳大橋,粵港澳大灣區,個所稅,個人所得稅,稅改

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