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東京2018點燈三大必看聖地　19萬顆LED燈裝飾超夢幻

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大家都知道日本人愛過聖誕節，所以12月如果有機會東京旅行，絕對不能錯過各地的「聖誕點燈」活動！這次就帶著大家一起來看看汐留、六本木之丘以及六本木的2018年聖誕點燈現場有多美！

Caretta汐留《冰雪奇緣》點燈

這幾年Caretta汐留的聖誕點燈備受矚目，今年再度與迪士尼攜手推出主題點燈。當表演時間一到，現場就會響起迪士尼動畫電影的旋律，今年更有《冰雪奇緣》與《魔髮奇緣》兩大主題，內容更豐富。而伴隨著音樂聲，現場還有燈光表演，氣氛十分浪漫。

這次去的時候遇到的是《冰雪奇緣》主題，整體點燈也以藍色為主，據說有多達25萬顆的數量，當一整片燈海閃爍亮起時，宛如重現電影場景，置身其中真的覺得好浪漫呀。

由於今年同時有兩個電影主題，表演詳細資訊可參考：

冰雪奇緣：2018／11／15～11／22、11／30～12／6、12／28～12／31、2019／1／3、1／11～1／17、1／25～1／31、2／8～2／14的17：15～22：00（每15分鐘間隔演出）

魔髮奇緣：2018／11／23～11／29、12／7～12／13、12／21～12／27、2019／1／4～1／1、1／18～1／24、2／1～2／7的17：15～22：00（每15分鐘間隔演出）

馬上來看現場的美麗畫面，先奉上縮時攝影版：

想聽音樂的話，也有《冰雪奇緣》有音樂版：https://youtu.be/wSVet51AWT8

地點：Caretta 汐留B2 （東京都港區東新橋1－8－2）

日期：2018／11／15（四）～2019／2／14（四）

點燈時間：2018／11／15（四）～12／31（一）17：00～23：00／2019／1（四）～2／14（四）18：00～23：00

六本木櫸坂通

位於六本木之丘附近的「櫸坂通聖誕點燈」也頗負盛名，尤其是從六本木之丘（Roppongi Hills）走到櫸坂通時會經過一座天橋，在這裡拍攝還可以拍到東京鐵塔，兩者互相輝映更漂亮。

燈光還會有明暗變化，更有可看度：

▲直接走在櫸坂通上，更能感受點燈的浪漫感

▲路上遇到六本木之丘Roppongi Hills的聖誕樹

六本木之丘Roppongi Hills還有小型的聖誕市集

櫸坂燈飾節（けやき坂イルミネーション）

地點：六本木櫸坂通

日期：2018／11月上旬～12／25

點燈時間：17：00～23：00

六本木東京中城Tokyo Midtown

同樣也位於六本木的東京中城（Tokyo Midtown），今年點燈相當值得一看，主題是以宇宙空間為印象的星空花園，而且處處充滿細節巧思，比如在大門入口處就矗立著可愛的聖誕老公公聖誕樹。

▲仔細一看聖誕樹是由很多小型的聖誕老公公吊飾組成的。

▲環繞著東京中城周遭的街道上，也有不同造型的燈飾。

最值得一看的主場地以19萬顆LED燈裝飾，當中的發光氣球相當迷幻，同樣會配合著燈光變幻非常精彩，整點時還會有噴霧及真的泡泡冒出來，更增加了夢幻感。

馬上來看夢幻無比的東京中城（Tokyo Midtown）點燈現場：

地點：東京都港区赤坂9丁目7－1

日期：2018／11／13～12／25

點燈時間：17：00～23：00

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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