「大肌肌」讓女生凍未條　彰化消防猛男月曆來了

▲彰化縣2019年消防月曆，5月代言人是3位名壯碩的特搜大隊猛男搭配黑鷹救災直升機，展現這群菁英消防員力與美。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

消防猛男，好吸睛！彰化縣消防局28日發表2019年消防月曆，遴選縣內各分隊共23名男女消防員擔任代言人，展現猛男肌肉及消防專業，讓民眾大飽眼福，其中「5月」由3名男性消防隊員大秀「大肌肌」，搭配黑鷹救災直升機更顯陽剛氣息，讓不少女性大飽眼福。

▲1月第二大隊二水分隊守護全民的無私奉獻。

消防局副局長邱聰佳表示，凸顯消防工作與本縣在地人文的密切關聯，同時推廣防火防災觀念並行銷彰化在地特色，包括1月第二大隊二水分隊、2月彰化孔子廟、3月田尾公路花園、4月鹿港老街、5月特種搜救大隊、6月芳苑王功漁港、7月八卦山天空步道、8月台鐵扇型車庫、9月線西蛤蜊兵營、10月鹿港龍山寺、11月高鐵彰化站、12月社頭高鐵星光大橋。

月曆中，「5月」、「7月」都是男性消防隊員大秀胸前六塊肌，5月代言人是3位名壯碩的特搜大隊猛男搭配黑鷹救災直升機，展現這群菁英消防員的二頭肌與胸肌；7月則是一名消防員則是站在彰化知名的八卦山天空步道，宣導登山健行安全，但更引人注目的是消防隊員上身有明顯六塊肌，讓看到照片的女性民眾直呼，「真想站在他身邊」。

▲7月則是一名消防員則是站在彰化知名的八卦山天空步道，宣導登山健行安全。

「8月」以台鐵扇形車庫為背景，以消防衣守護的是一位父親消防員，由彰化消防分隊小隊長林明宏穿著消防衣與女兒一起入鏡，溫馨感人。

▲8月由彰化消防分隊小隊長林明宏穿著消防衣與女兒一起入鏡，溫馨感人。

邱聰佳說，他們徵求各單位有意願者前來試鏡，最後選出23名男女消防員後進行拍照，兼容彰化縣在地特色、景點及各項消防工作相關業務，歷經6個月的構思、設計與拍攝而成，更希望透過12個月份消防同仁真實寫實的照片，讓民眾更加認識這群衝鋒陷陣的打火英雄，並深植防火防災宣導觀念於民心，此份月曆僅配合宣導活動使用，不對外販售。