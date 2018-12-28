　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

「大肌肌」讓女生凍未條　彰化消防猛男月曆來了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲彰化縣2019年消防月曆出爐。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣2019年消防月曆，5月代言人是3位名壯碩的特搜大隊猛男搭配黑鷹救災直升機，展現這群菁英消防員力與美。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

消防猛男，好吸睛！彰化縣消防局28日發表2019年消防月曆，遴選縣內各分隊共23名男女消防員擔任代言人，展現猛男肌肉及消防專業，讓民眾大飽眼福，其中「5月」由3名男性消防隊員大秀「大肌肌」，搭配黑鷹救災直升機更顯陽剛氣息，讓不少女性大飽眼福。

▲彰化縣2019年消防月曆出爐。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲1月第二大隊二水分隊守護全民的無私奉獻。

消防局副局長邱聰佳表示，凸顯消防工作與本縣在地人文的密切關聯，同時推廣防火防災觀念並行銷彰化在地特色，包括1月第二大隊二水分隊、2月彰化孔子廟、3月田尾公路花園、4月鹿港老街、5月特種搜救大隊、6月芳苑王功漁港、7月八卦山天空步道、8月台鐵扇型車庫、9月線西蛤蜊兵營、10月鹿港龍山寺、11月高鐵彰化站、12月社頭高鐵星光大橋。

月曆中，「5月」、「7月」都是男性消防隊員大秀胸前六塊肌，5月代言人是3位名壯碩的特搜大隊猛男搭配黑鷹救災直升機，展現這群菁英消防員的二頭肌與胸肌；7月則是一名消防員則是站在彰化知名的八卦山天空步道，宣導登山健行安全，但更引人注目的是消防隊員上身有明顯六塊肌，讓看到照片的女性民眾直呼，「真想站在他身邊」。

▲彰化縣2019年消防月曆出爐。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲7月則是一名消防員則是站在彰化知名的八卦山天空步道，宣導登山健行安全。

「8月」以台鐵扇形車庫為背景，以消防衣守護的是一位父親消防員，由彰化消防分隊小隊長林明宏穿著消防衣與女兒一起入鏡，溫馨感人。

▲彰化縣2019年消防月曆出爐。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲8月由彰化消防分隊小隊長林明宏穿著消防衣與女兒一起入鏡，溫馨感人。

邱聰佳說，他們徵求各單位有意願者前來試鏡，最後選出23名男女消防員後進行拍照，兼容彰化縣在地特色、景點及各項消防工作相關業務，歷經6個月的構思、設計與拍攝而成，更希望透過12個月份消防同仁真實寫實的照片，讓民眾更加認識這群衝鋒陷陣的打火英雄，並深植防火防災宣導觀念於民心，此份月曆僅配合宣導活動使用，不對外販售。

ET快訊
周子瑜奪全球百大美女第2！蟬聯「亞洲最美」
帝寶直銷妹血洗700萬判1年！保全「精神毀滅」上吊
江宏傑出賣老婆床照！福原愛素顏曝光　網驚：你會被打

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

詹雅雯不來了　韓國瑜首場夢時代跨年晚會2度邀神秘嘉賓陳其邁

快訊／浩鼎案一審宣判　前中研院長翁啟惠獲判無罪

影／官司不到1個月　鈕承澤「小學同學」律師胡原龍突解除委任！

不排除集團操控！越南客假觀光真脫團　移民署陸續帶回長腿正妹

「夢幻大機場」計畫　王淺秋：大家希望高雄好起來

粉衣套裝妹喝太茫！「醉後盧半天」猛捶警胸　波麗士嘆：不要手來腳來

掛立委高金素梅助理　屏東縣議員周陳文彬涉賄羈押禁見

「大肌肌」讓女生凍未條　彰化消防猛男月曆來了

竹檢第5波當選無效之訴　48人被起訴600多人遭職權處分

台中「巨大路樹」突倒塌壓4車　女騎士下半身沒知覺

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

弟弟抽到最大盒禮物好開心！　拆開見「白色棒狀物」秒假哭

聖誕節抽中「超豪華」禮物　開箱後傻眼...網：這台很貴ㄟ

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

賴解孵承受極大壓力　Ella哭著：老公，對不起！

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

林依晨新戲曝光！隔5年再拍古裝　 男主角是《微微一笑》的他

掛立委高金素梅助理　屏東縣議員周陳文彬涉賄羈押禁見

「大肌肌」讓女生凍未條　彰化消防猛男月曆來了

竹檢第5波當選無效之訴　48人被起訴600多人遭職權處分

台中「巨大路樹」突倒塌壓4車　女騎士下半身沒知覺

帝寶直銷妹血洗700萬判1年！保全「精神毀滅」上吊…母哭：都是為養我

只花2分多鐘！男子持槍進銀行狂搶3百多萬　正妹行員嚇到發抖

快訊／下半身沒知覺！台中排水溝工程挖到樹　倒塌壓傷2騎士　

攻堅影片曝！槍毒販桃園狼狽落網　一度持槍拒捕逃亡山區

「死守收銀機」超商店員遭斷掌　砍人屁孩判賠218萬

警政署副署長「邱霸子」接移民署長　基層警：終於還公道

中職／門票650元不算貴　洪一中：元年就賣到2000元

殺警嫌犯爆「非法入境」美國　川普推文再喊：要興建圍牆！

史上首次！防彈7人上榜破紀錄　水行俠奪冠「世界最帥」

金與正真實年齡曝光！　南韓：生年不詳改1988年「30歲」

中職／苦惱找不到義大冠軍球衣　高國輝：想為富邦奪冠

加拿大中將稱解放軍干擾飛行　陸國防部：他們不遠萬里到這要幹嘛？

迎上電競發展浪潮　Soocii打造選手、實況主手遊直播新天地

影／兩年第3架　陸國產C919大型客機103架機首飛成功

許育修香港未來賽雙打奪冠　目標明年拿坡里世大運

冬天愛穿毛衣卻難保養　公開除毛球5方法、菜瓜布立即見效

社會熱門新聞

男大生騎阿里山看日出　遭逆向遊..

女兒爆男師父「姦宿」女學生　目..

「放鳥百岳男」被求償231萬全..

鈕承澤「涉性侵案」生變　律師胡..

國道警開路畫面曝光！男嬰母淚崩..

畫面曝！持槍匪130秒劫板橋陽..

板橋三寶惡意逆向　義交遭撞慘趴..

男女公園野戰　布簾讓他們妙逃刑..

即／淡水騎疑自摔「腦漿外溢」亡

即／直奔167公里！花蓮命危早..

不捨父親吸毒　少女向警勇敢檢舉

北市刑大追捕持槍毒販　特勤整裝..

即／內湖中租迪和被砸！警逮16..

春水堂餐桌杯接男童尿　母爆氣：..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

大飛「她說好」求婚影片曝光！

IG深夜詭異更新　被全球網友嗆爆

漢堡肉驚見密集膿皰！網友全嚇傻：咬5口了

罔腰賣1580元保養品　網撕開包裝：是別家200元商品

翁全身抖動大笑！土地公降駕迎媽祖

假請太多無年終　他6證據打臉老闆

屏東負能量路跑關卡曝光　主辦出大絕

農場驚見35條響尾蛇狂竄　3男嚇歪

小玉發禮物時間一到「0人到場」

新生兒裝「塑膠袋」悶死　 恐怖夫妻家中藏4嬰屍

目睹蔡依林吃飯3守則　羅志祥嚇傻

唐綺陽／2019上半年十二星座運勢

他被繼父養大　聖誕節送上收養書

高雄跨年詹雅雯爆拒唱「這首歌」遭退

男大生騎阿里山看日出　遭逆向遊覽車撞死

更多

最夯影音

更多

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

弟弟抽到最大盒禮物好開心！　拆開見「白色棒狀物」秒假哭

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面