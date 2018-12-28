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快訊／國道1號4車追撞3人傷 車輛回堵綿延2公里

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▲▼中山高林口段4車追撞，3人受傷，車輛回堵超過2公里。（圖／記者趙永博翻攝）

▲中山高林口段4車追撞，2男1女受傷，被消防人員救出後送往長庚醫院急救。（圖／記者趙永博翻攝）

記者趙永博／新北報導

國道一號北上41.3公里處接近林口交流道，28日清晨6時許發生一起連環車禍。據了解，這起車禍是由一輛小貨車與3輛轎車的追撞事故，一輛小黃被撞到內側車道，車體多處凹陷嚴重扭曲變形，另一輛銀色豐田轎車車尾則有嚴重毀損，彈飛到路肩，其中有2男1女分別受到輕重傷，目前被送往鄰近的長庚醫院救治。

警方表示，28日清晨6時許接獲民眾報案後，便派請消防及救護人員到場協助處理，救難人員到場後發現為1輛小貨車與3輛轎車的追撞意外，警消把在車內受傷的2男1女救出，送往鄰近的林口長庚醫院急救，所幸3人送醫時意識都清醒，經治療後並無大礙。

這起車禍佔據了國一北上的內側3線道，由於正值上班尖峰時間，造成國道一號林口段北上交通大打結，車輛回堵將近半小時，警方迅速排除車禍後，目前交通已回復正常通行，國道警方也提醒用路人，經過此路段時，請務必減速，並注意行車安全。

▲▼中山高林口段4車追撞，3人受傷，車輛回堵超過2公里。（圖／記者趙永博翻攝）

▲銀色轎車彈飛到路肩，車尾嚴重毀損。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼中山高林口段4車追撞，3人受傷，車輛回堵超過2公里。（圖／記者趙永博翻攝）

▲發生事故的車輛，占據國一北上3車道。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼中山高林口段4車追撞，3人受傷，車輛回堵超過2公里。（圖／記者趙永博翻攝）

▲當時正值上班時間，國一北上車輛回堵超過2公里長。（圖／翻攝自高公局網站）

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關鍵字：車禍,交通事故,國道,小貨車,轎車

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