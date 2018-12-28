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父辯沒吸毒！大女兒發抖痛哭拿出吸食器　求警：請幫幫我爸

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▲▼王姓男子涉嫌吸毒，大女兒看不過去向警方檢舉。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲王姓男子涉嫌吸毒，大女兒看不過去向警方檢舉。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

王姓男子顧家卻染上吸毒惡習，警方上門時，希望父親改掉惡習的大女兒，除幫員警開門外，主動告知父親吸毒，還交出毒品吸食器。雖遭母親大罵「白目」，大女兒仍不捨父親，詢問警方「我爸爸回到家了嗎？」而王男也不怪女兒，向員警誇獎2名愛女乖巧，只因工作壓力大才染上吸毒，警詢後依毒品罪嫌送辦。

豐原警分局馬岡派出所日前獲報，45歲王姓男子涉嫌竊盜，警方報請台中地檢署檢察官後，12月26日持搜索票前往王男住處外頭埋伏，等他送完2女兒上學回來後，準備逮人。王男就讀高中的大女兒準備出門上學，看到警察出現門外，竟主動開門讓他們進入。

員警原不知王男涉嫌吸毒，大女兒當場告知父親有吸毒，人在2樓主臥房裡的王男夫妻，當然矢口否認，最後大女兒甚至主動交出父親用的毒品吸食器，她雙手發抖，邊哭邊將吸食器交給警察，還說父親因此花光許多積蓄，「請幫幫我爸，我不想他繼續用」。

王妻見狀大罵女兒「妳怎麼這麼白目！」員警當場斥責說，「大人做違法犯紀的事情，怎麼可以罵妳女兒！」、「你們的女兒是在做對的事情！」還提供手機號碼給大女兒說，「如果父母有對妳怎麼樣，妳打給我」。

王男才坦認因為工作壓力大才會吸毒，他還一邊催促大女兒趕快去上學，實則不想讓她看到自己被上銬帶走的悲傷畫面。被帶回派出所時，王男也一直誇獎2名女兒乖巧懂事，讓他欣慰，隨後遭依法送辦。

已經上學的大女兒擔心父親，上午10點多還傳語音訊息給警察，詢問「我爸爸回到家了嗎？」讓員警既不捨又感動。

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