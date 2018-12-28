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台東跨年晚會31日熱鬧迎新　卑南族年祭迎賓同步登場

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▲台東縣去年跨年晚會活動。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣去年跨年晚會活動。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣歲末系列活動31日晚間將邁入最高潮，將邀請台東子弟張惠春SAYA及藝人卓文萱等演出，同時，目前也正是縣內卑南族辦理年祭祭典，新上任的台東縣長饒慶鈴歡迎全國鄉親跨年元旦連續假期安排到台東一遊。

繼24日晚間的銀星聖誕晚會，31日的2019跨年晚會「新願．跨年夜」，晚間8點起在鐵花新聚落也就昰轉運站後方，由在地藝文團隊舞夢砂城開場演出，並邀請到張惠春 SAYA、卓文萱、張三李四、許維芳、柯智棠、I-WANT 星勢力、iM（蚊子&曼萍）等卡司和大家一起倒數迎接2019年。

▲台東縣去年跨年晚會活動。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東卑南族建和卡撒發幹部落盪鞦韆。

另外，每年十二月底是台東境內卑南族各部落舉辦年祭的時間，也是全國民眾來我們台東旅遊與跨年最好的時刻，因為可以讓大家一起體驗台東縣內原住民的文化特色，也同時可以讓來到台東的遊客進一步認識我們台東獨特的族群文化，各部落的原住民族人都是非常好客的，總是會讓來訪的遊客有賓至如歸的感覺。

▲台東縣去年跨年晚會活動。（圖／台東縣政府提供，下同）

卑南族年祭與遊客同歡。

卑南族年祭活動迎賓日期自2018年12月31日起至2019年1月1日止，由台東市卡大地布、巴布麓、普悠瑪、卡撒發幹及卑南鄉阿里擺、泰安、利卡夢、比那斯基、龍過脈、初鹿等部落以大獵祭、少年猴祭及除喪祭祭典等儀式辦理，共計10場次，想對部落文化深入了解的民眾可前往參與，但請尊重各部落祭典的進行。

詳細活動資訊，請至FB：台東縣歲末系列活動查詢，活動報名請洽臉書粉絲頁或當日至現場報名，活動資訊將隨時更新。

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關鍵字：歲末,跨年,晚會,卑南族,年祭,迎賓,族群,祭典,鐵花新聚落,SAYA

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