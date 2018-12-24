假行善真賄選　雄檢向法院提吳銘賜「當選無效」

▲吳銘賜涉嫌假行善真行賄，遭雄檢提起當選無效。（資料照／地方中心攝）



地方中心／高雄報導

高雄市議員當選人吳銘賜，因選前涉賄遭高雄地檢署通緝，直到九合一選舉當晚確定當選後才現身競選總部，向支持者答謝後立即到地檢署報到，縱使他否認賄選，但地檢署認定吳銘賜涉嫌「假行善，真賄選」，依涉《投票行賄罪》將他起訴，目前除請法院從重量刑外，並向法院提起當選無效之訴。

吳銘賜聞訊後憤怒的表示，他無法了解檢察官為何把過去4年照顧弱勢的作為當成賄選，不過他也相信法院會還他清白；雄檢指出，吳銘賜與陳姓助理從2018年2月起，先後以照顧中低收入戶民眾及行動不便的選民為由，由本人親送到小港區選民住處，交付的信封袋分別裝有1000元到4000元不等的紅包，或是致贈另位選民2包白米尋求支持，事後也的確獲對方允諾。

檢察官表示，吳銘賜與助理以幫助弱勢等方式作為賄絡選民的掩護，交付現金或白米時一併要求對方投給自己，行善的背後隱藏賄選的動機，除嚴重敗壞選舉風氣外，也玷汙了善行，建請法院從重量刑。

據了解，吳銘賜是2018年11月被檢舉賄選，但地檢署屢傳不到，於是在九合一大選前2天開出拘票，不料吳銘賜避不見面，隔天又再度以視訊方式喊冤，使得已準備進行拘提的警方撲空，檢方於是在24日發布通緝，吳銘賜則在開票當晚現身謝票後，立即到地檢署報到。